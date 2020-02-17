В Буркина-Фасо в результате нападения на церковь погибло 24 человека
16:36, 17 февраля 2020Мир
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Вооруженные боевики напали на протестантскую церковь.
REUTERS
В Буркина-Фасо вооруженные боевики совершили нападение на протестантскую церковь. В результате нападения погибло по меньшей мере 24 человека.
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Об этом сообщает AP.
Как сообщается, нападение произошло в городе Панси в провинции Яга. Группа боевиков напала на церковь, убив не менее 24 человек, в том числе и пастора. Отмечается, что боевики расстреляли людей и подожгли церковь. Еще 18 человек получили ранения.
Кроме того, боевики ограбили несколько магазинов поблизости и похитили троих человек. Среди погибших оказались как христиане, так и мусульмане.
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