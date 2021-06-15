В США нашли мертвой 27 летнюю Дакоту Скай (настоящее имя - Лорен Скотт), звезду фильмов для взрослых. Об этом пишет Daily Mail.
Несколько недель назад на девущку обрушилась волна хейта за фото топлес на фоне фрески с убитым Джорджем Флойдом
Актрису обнаружили мертвой в своем доме в Лос-Анджелесе.
Точная причина смерти остается неясной.
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«Лорен была из крайне неблагополучной семьи, связанной с наркотиками, алкоголем, физическим, эмоциональным, словесным и сексуальным насилием. Она умерла почти ровно через два года после смерти своей матери, моей младшей сестры, которая была вызвана зависимостью и алкоголизмом», - рассказала Линда Арден.
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