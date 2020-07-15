CNN: Население Земли начнет сокращаться

Количество людей на планете достигнет своего пикового значения через несколько десятилетий.

Население планеты достигнет максимального значения до 2064 года и будет составлять примерно 9,7 миллиардов людей. После этого начнется сокращение. И по состоянию на конец текущего столетия на Земле будут жить 8,8 миллиардов людей.

Об этом пишет CNN со ссылкой на новое исследование. Причиной такой тенденции станет то, что женщины на планете получили лучший доступ к образованию и средствам контрацепции. К 2100 году у 183 из 195 стран мира не будет уровня рождаемости, необходимого для поддержания текущей численности населения.

Читайте такжеВ Италии рождаемость упала до исторического минимума

Для этого, по словам ученых из Института метрики и оценки здоровья Медицинской школы при Университете Вашингтона, нужно чтобы средний уровень рождаемости был не ниже 2,1 ребенка на каждую женщину. 23 страны, включая Японию, Таиланд, Италию и Испанию столкнутся с сокращением населения более чем на 50%.

Но количество жителей стран Африки, расположенных южнее Сахары, может увеличиться втрое. Таким образом, к концу века чуть менее чем половину населения мира будут составлять африканцы. Научный прогноз, опубликованный в журнале The Lancet, также указывает на высокую вероятность сокращения количества трудоспособного населения во многих странах, включая Индию и Китай. Это навредит экономическому росту и может негативно повлиять на системы социальной поддержки и трудоустройства.

Но на фоне сокращения рождаемости, ученые допускают, что иммиграция может сбалансировать сокращение населения, в частности в таких странах как США, Австралия и Канада.

"Мир с 1960-х годов был сосредоточен на так называемом буме населения", - сказал доктор Кристофер Мюррей, который возглавил исследование.

Читайте такжеКоличество населения в мире практически перестанет расти до 2100 года – эксперты

"И вдруг мы видим определенный переломный момент, когда становится вполне очевидно, что мы резко переходим от проблемы чрезмерного количества людей к их нехватке", - добавил он.

Используя данные исследования под названием "Глобальная нагрузка болезней" за 2017 год, ученые спрогнозировали, что скорее всего население будет сокращаться в Азии, а также Восточной и Центральной Европе. Например, количество жителей Японии к 2100 году из 126 миллионов человек сегодня сократится до 60 миллионов. Тайланд, в котором сейчас живет 71 миллион граждан, станет страной с населением в 35 миллионов. Количество людей в Испании уменьшится с 46 миллионов до 23 миллионов, в Италии - с 61 миллиона до 31 миллиона, в Португалии - с 11 миллионов до 5 миллионов, а в Южной Корее - с 53 миллионов до 27 миллионов. Еще 34 страны, включая Китай тоже потеряют около половины своих жителей.

По словам Мюррея, проблема не только в самом сокращении населения, а в том, что в целом оно станет старше. А это сильно повлияет на экономику.

"Будет больше людей, которым нужны выплаты от правительства, такие как социальная помощь, медицинское страхование, чем тех, кто платит налоги", - пояснил ученый.

Читайте такжеВ Судане запретили публичные наказания и женское обрезание

В это же время, согласно прогнозу, население стран южнее Сахары возрастет с 1,03 миллиарда человек в 2017 году до 3,07 миллиардов в 2100 году. Северная Африка и Ближний Восток станут еще одним регионом, где до конца века количество жителей увеличится.

Исследование также прогнозирует большие изменения в возрастной структуре с сокращением рождаемости и увеличением продолжительности человеческой жизни. В 2100 году на планете 2,37 миллиардам людей будет за 65 лет, а 1,7 миллиарду - меньше 20. Глобальное количество людей в возрасте старше 80 лет увеличится в шесть раз - с 141 миллиона до 866 миллионов. Тем временем, количество детей до 5 лет уменьшится более чем на 40% - с 681 миллиона в 2017-м до 401 миллиона в 2100-м году.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ