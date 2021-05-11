В школу с оружием Ильназ Галявиев зашел через главный вход и сразу открыл огонь.

Устроивший бойню в школе российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев называл себя богом и хотел, чтобы об этом узнали все.

Читайте такжеВ Казани в гимназии произошла кровавая бойня: все подробности (фото, видео)Об этом пишет Life со ссылкой на источник.

Известно, что Ильназ Галявиев учится на четвертом курсе колледжа «Тисби».

После задержания он заявил полицейским, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в Интернете. В школу с оружием он зашел через главный вход и сразу открыл огонь. По его словам, он был один.

СМИ выяснили, что за несколько дней до бойни подросток создал Telegram-канал и публиковал посты следующего содержания: «Я, как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами» и «Я появился в этот мир в образе человека, чтобы избавиться от всех вас».

А в день трагедии он написал: «Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь».

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

По данным СМИ, бойню в школе устроили двое подростков. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли восемь человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

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Автор: Катерина Шварц