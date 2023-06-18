В Швеции считают угрозу своей безопасности максимальной со времен Гитлера.

Вооруженное нападение России на Швецию "нельзя исключать", несмотря на то, что сейчас российская армия увязла в Украине. У России еще есть возможности для действий против Швеции.

Об этом говорится в отчете комитета по обороне Швеции, который будет официально представлен в понедельник. С отчетом смогли ознакомиться журналисты шведского издания SVT.

Отмечается, что отчет получил название "Allvarstid" (буквально – "Время серьезности"). Источники издания утверждают, что это является прямой отсылкой к периоду 1939-1945 годов, когда Швеция находилась под такой же серьезной угрозой безопасности, как и сегодня.

"Общее мнение при подготовке заключалось в том, что сейчас это срочная угроза. Мы надеемся, что этот отчет пошлет сигналы структурам обороны, что сейчас "серьезное время", теперь пора браться за дело", – заявил источник издания.

В докладе говорится, что сухопутные войска России скованы в Украине, но, несмотря на это, в отношении Швеции существует несколько военных угроз.

"Россия еще больше снизила порог для применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическому и военному риску. Способность России проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной. У России также есть возможность действовать силами спецназа", – говорится в отчете.

Отношения Швеции и России

На прошлой неделе глава военной разведки Швеции заявил, что Россия активно мешает его стране интегрироваться в НАТО. В этом смысле Москва действует как напрямую, так и через своих агентов влияния.

Ранее Россия делала заявления о том, что Швеция "станет законной целью" российской агрессии, если страна вступит в НАТО. Такие заявления вызвали возмущение в Стокгольме и привели к дипломатическому скандалу.

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