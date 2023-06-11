Россия действует как напрямую от своего имени, так и через своих агентов.

Россия прилагает усилия и вкладывает ресурсы в то, чтобы помешать вступлению Швеции в НАТО. Об этом заявил глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Томас Нильссон в интервью изданию SVT.

"Они хотят влиять на общественное мнение и принятие решений в Швеции, на то, что мы обычно называем внутренним важным стержнем: нашей демократией и нашим образом жизни, который мы сами выбрали. Они пытаются повлиять на это, и они также пытались повлиять на заявку на членство", – заявил он.

По словам Нильссона, за российскими гибридными операциями против Швеции стоит как непосредственно российское государство, так ее доверенные лица.

Что-то вы (государство Россия – УНИАН) делаете сами, что-то делаете через [своих] представителей. Мы видели, что вы вкладываете ресурсы и действуете", – пояснил глава шведской разведки.

Примером такого воздействия на Швецию Нильссон считает публичные заявления официальных лиц России о "военно-технических мерах" в случае вступления Швеции в НАТО. Также он заявил, что в течение прошлого года на ряде охраняемых объектов в Швеции были задержаны некие "иностранные граждане" и после переданы полиции.

Проблемы членства Швеции в НАТО – последние новости

В прошлом году на фоне российского нападения на Украину Швеция и Финляндии решили отказаться от своего традиционного нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО. Однако Турция воспротивилась приему их в Альянс.

По некоторым данным, Россия специально устраивала в Швеции антитурецкие провокации, чтобы Анкара не давала своего согласия на вступление этой страны в НАТО. В конечном итоге турки одобрили членство Финляндии в альянсе, но не Швеции.

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