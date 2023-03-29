В Стокгольме возмущены попыткой влияния Москвы на политику безопасности Швеции.

Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла в стране Виктора Татаринцева из-за угроз со стороны России. В Стокгольме заявили, что политику безопасности страны определяет лишь шведское правительство, речь идет о членстве в НАТО.

Издание Nyheter пишет, что ранее российское посольство опубликовало сообщение о том, что Швеция станет законной целью для Российской Федерации, если страна станет членом НАТО.

"МИД вызовет российского посла, чтобы тот четко выступил против этой явной попытки влияния", - заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

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При этом дипломат указал, что политику безопасности страны определяет лишь ее правительство и никто другой.

Членство Швеции в НАТО - что известно

Швеция долгий период придерживалась нейтрального статуса, но после вторжения Российской Федерации в Украина вместе с Финляндией подала заявку на вступление в Североатлантический альянс, чтобы себя обезопасить.

На пути к НАТО правительства Швеции и Финляндии столкнулись с сопротивлением Турции и Венгрии. В Анкаре 26 марта заявили, что Турция "оставила открытыми двери" для Швеции, но Стокгольм должен показать свою решимость. В то же время Будапешт затягивает процесс рассмотрения шведской и финской заявок на членство в Альянсе и требует "больше уважения".

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