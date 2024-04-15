Несмотря на то, что Израиль отбил все воздушные цели, в Иране признали эту атаку "успешной".

После того, как Иран запустил сотни дронов и ракет против Израиля, военное руководство страны сообщило, что "миссия выполнена". Когда Тегеран осуществлял свою первую прямую атаку против своего давнего врага, то хотел продемонстрировать свою силу, из-за которой многолетняя теневая война между странами стала открытой. Об этом пишет Financial Times.

По информации Армии обороны Израиля, ни один из 170 беспилотников не попал в воздушное пространство страны, 25 из 30 крылатых ракет были сбиты еще до того, как они пересекли границы Израиля, а большинство из 120 баллистических ракет были уничтожены израильскими системами ПВО.

"Однако внутри исламского режима операция была воспринята как успех: выверенный ответ, направленный на восстановление его сдерживающего потенциала и укрепление имиджа среди региональных марионеток и внутренних лоялистов", - говорится в материале.

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Также такая атака рассматривалась как доказательство того, что Тегеран намерен подтвердить свои угрозы и готовность проводить решительные действия, если его спровоцируют.

"Послание Ирана было четким: мы безумнее, чем вы себе представляете, и мы готовы выдержать последствия войны, если это будет необходимо", - отметил инсайдер режима.

Авторы публикации отмечают, что решение о прямом нападении на Израиль стало для верховного лидера аятоллы Али Хаменеи "значительной политической авантюрой", который обычно придерживается политики "стратегического терпения" в отношениях с США и Израилем.

"Это означает, что высшее должностное лицо республики пытается избегать прямого конфликта, даже после того, как оно обвинило Израиль в убийстве иранских ученых-ядерщиков и сотрудников служб безопасности внутри республики. Вместо этого он сделал ставку на асимметричную войну и использование региональных марионеток, таких как "Хизболла", а также ополченцев в Ираке и Сирии", - добавляют в издании.

Известно, что атака Ирана была осуществлена в ответ на возможный израильский удар по консульству страны в Дамаске, в результате чего погибли семь членов Революционной гвардии, среди которых двое старших офицеров. Однако иранские официальные лица не раз говорили, что республика хочет избежать более широкой региональной войны или прямого конфликта с Израилем. Однако в Тегеране считают, что удар по Дамаску пересек красную линию и обеспокоены тем, что отсутствие ответа "только поощрит Израиль к дальнейшим угрозам и изобразит Иран слабым", говорит инсайдер режима.

По словам иранских официальных лиц, БпЛА и ракеты были направлены на авиабазу и разведывательный центр, которые, по их мнению, Израиль использовал во время своего удара по консульству в Дамаске 1 апреля.

"Это правда, что Израиль перехватил большое количество беспилотников-"камикадзе". Но, запустив шквал беспилотников, Иран имел целью подавить многослойную противовоздушную оборону Израиля, чтобы его ракеты смогли проникнуть в систему. Исламской республике удалось поразить ключевую военную базу семью ракетами", - отметил консервативный иранский политик Хамид-Реза Тараги.

В свою очередь израильские военнослужащие сообщили, что этот обстрел нанес минимальный ущерб авиабазе на юге страны. Также во время ночной атаки не было погибших, однако серьезно был ранен ребенок обломками после одного из перехватов вражеской цели.

По словам генерал-майора, командующего гвардии Хоссейна Салами, иранская атака "могла быть гораздо более масштабной, но мы ограничились только теми объектами, которые режим использовал для нападения на консульство".

В то же время министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявил, что перед атакой Тегеран передал Вашингтону, что его "операция будет ограничена с целью законной обороны и наказания Израиля". Это может говорить о том, что страна хотела бы избежать какой-либо эскалации в отношениях с США.

"Это был акт наказания, который теперь закончился. Если они (Израиль - УНИАН) допустят еще одну ошибку, Иран ответит в гораздо большем масштабе. Но мы считаем, что ни американцы, ни другие стороны не заинтересованы в расширении конфликта", - предупредил бывший посол Дастмалчян.

Нападение Ирана на Израиль: что известно

В ночь на 14 апреля Иран обстрелял Израиль, выпустив по стране более 300 ракет и беспилотников. Израильский контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что почти 99% воздушных целей были сбиты. Также из-за атаки пострадали 12 человек, среди которых 7-летний ребенок.

Также сообщалось, что нападение Ирана на Израиль негативно повлияет на позиции РФ в войне в Украине. По словам сотрудницы американского аналитического центра RAND Мишель Гризе, если Иран будет участником широкого конфликта, то он не сможет обеспечить Россию необходимым оружием.

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