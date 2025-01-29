Певкур отметил, что на столе были разные варианты, и что странам придется найти общее решение.

Судоходным компаниям, возможно, придется платить сбор за использование Балтийского моря, одного из самых загруженных судоходных маршрутов в мире.

Это необходимо для того, чтобы покрыть высокие расходы на защиту подводных кабелей, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур после серии нарушений, пишет Reuters.

Он сказал, что в дополнение к патрулям страны взвешивают другие меры по защите кабелей, включая установку датчиков для обнаружения якорей, протащенных по морскому дну, или строительство кожухов или стен вокруг кабелей.

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По его словам, это будет иметь свою цену, и независимо от того, будут ли страны или кабельные операторы платить за это, в конечном итоге потребители могут остаться платить за счет более высоких налогов или расходов на коммунальные услуги.

Другой вариант, сказал Певкур, - взимание налога с судов, которые ходят по Балтийскому морю, которое граничит с восемью странами НАТО и Россией. Он пояснил:

"Допустим, когда вы идете в аэропорт, у вас есть сбор за посадку, у вас есть аэропортовый сбор, и он оплачивается в билете. Так что в один прекрасный момент, возможно, мы увидим, что когда вы проходите через Датские проливы, у компаний возникнут расходы на оплату этого, потому что это, по сути, страховой сбор за повреждение кабелей".

Певкур добавил, что на столе были разные варианты, и что странам придется найти общее решение.

По его мнению, хотя официальные расследования продолжаются, серия инцидентов указывает на скоординированные действия судов, входящих в "теневой флот" России.

"Когда мы видим, что все эти суда являются частью теневого флота России, хотя и имеют разные флаги на хвосте... Тогда, конечно, вы понимаете, что нам нужно связать все точки", - сказал он.

Ситуация в Балтийском море

В понедельник шведские власти арестовали судно под флагом Мальты в связи с повреждением кабеля, проложенного между Латвией и Швецией, что является одним из четырех подобных инцидентов за год, которые также затронули линии электропередач и телекоммуникаций, проложенные между Эстонией и Финляндией.

На прошлой неделе НАТО заявило, что разместит фрегаты, патрульные самолеты и беспилотники в Балтийском море после серии инцидентов, когда суда повредили силовые и коммуникационные кабели своими якорями в актах предполагаемого саботажа.

Москва обвинила западные страны в том, что они делают "бездоказательные" утверждения о своей причастности к инцидентам.

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