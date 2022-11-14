Политтехнолог Шейтельман: Еще немного неосторожных шагов Путина, и США разрешат Украине бомбить Москву

Политолог Михаил Шейтельман в интервью УНИАН рассказал об угрозе ударов по Москве, помощи Украине от США и следующих вероятных шагах руководства РФ.

Почему россияне вдруг начали кричать о том, что они отступают с Херсона, будут беречь своих солдат и так далее?

Они давно знали, что им придется сдавать Херсон. В этом обвинят Путина, потому что именно он подписал приказ о присоединении Херсона к РФ. Поэтому им нужно было сделать как можно более громкую историю без его участия. Вы же заметили, что Путин молчит. Его нет, он исчез. 10 ноября вечером он подписал какой-то указ или закон о сохранении традиционных ценностей РФ, после чего полностью пропал. Видимо, такая традиционная ценность, как Херсон, не была ему сильно дорога. Последние 10 дней он не слезал с экранов и говорил что-то каждый день. Своими речами он пытался добиться от Запада и от нас каких-то обещаний в обмен на Херсон. Эта кремлевская программа была опубликована в газете "Республика". Это была чисто российская программа, где они нам устраивают перемирие, а мы им отдаем все, что на левом берегу. Естественно, Америка, Европа и мы были не согласны.

Путину нужно было показать, что это не он принял решение выйти из Херсона, поэтому сделали шоу, вытащив Шойгу и Суровикина. Заметьте, в прошлых похожих ситуациях вышел бы Шойгу или Суровикин, чтобы сказать, что они приняли такое решение. А здесь они обоих выпустили и 8 минут разыгрывали эту жалкую пьесу.

Им нужно было показать внутреннюю кухню, доказать, что они решение приняли якобы в прямом эфире. После этого Путин может сказать: "Вы все сами видели, я здесь не виноват". Почему это все происходит сейчас? Я думал, что это все привязано к G-20, но я ошибался. Лучшим политтехнологом оказался Джо Байден, который сказал: "Они думали, что по результатам выборов в США что-то поменяется, поэтому тянули с Херсоном". И это правда. Меня осенило, когда я услышал слова Байдена. Все лежало просто на поверхности. Но как же политическое руководство России примитивно мыслит, если они думали, что придут какие-то странные люди к власти в Америке и все изменится.

На кого они там рассчитывали? На республиканцев? "Трампистов"?

На пресловутых воображаемых "трампистов". Меня в одном из интервью поправили, что "трамписты" - настоящие. Да, они настоящие, они существуют. Но что такое "трамписты" в голове Путина и российского руководства? "Трамписты" могут быть кем угодно, но они выступают за интересы США. Они члены республиканской партии, которые в большинстве своем поддерживают Украину, опираются на ту же Декларацию независимости США и устав ООН. Поэтому кто бы не пришел ко власти, ничего бы не поменялось. То, на что рассчитывала Россия - конструкция, которая существует только в их головах. Даже эти два года ничего не поменяют. Через два года там сменится администрация, тогда уже начнется новый политический расклад. Но нам важно все закончить, пока есть эта администрация.

А какая администрация может быть, с которой нам будет не так легко вести свои дела?

Абсолютно любая. Администрация опирается на несколько человек: президент, госсекретарь, министр обороны. Каждый из них должен обладать какими-то чертами, личностными качествами, иметь характер. Так сложилось, что у того же Энтони Блинкена дедушка из Киева. Байден, как вы помните, участвовал в украинской истории еще в начале войны в 2014 году. Для него это все не чужое, а личное. Но придут другие люди.

Украине могут разрешить бомбить Москву

США не будут давать беспилотники и самолеты. Почему они так тянут и так осторожничают? Что еще должно произойти, чтобы это оружие не приходилось вытягивать у них? Мне кажется, что всему миру выгодно, чтобы это побыстрее закончилось. Или нет?

Во-первых, Байден не скрывает причину. Он прямым текстом сказал: "Я не готов предоставлять HIMARS с дальностью действия 900 км, потому что боюсь, что Украина будет бить по территории России". Это фактически означает, что HIMARS на 300 км он уже предоставил или вот-вот предоставит. Во-вторых, они сказали, что не дадут конкретно эти беспилотники, которые способны бомбить Москву. Нам пока запрещают бомбить Москву.

Ключевое слово - "пока"?

"Пока" - это значит, что еще немного неосторожных шагов Путина, и нам разрешат. Администрация США находится в постоянном контакте с администрацией Кремля. Ежедневно. Не Путин с Байденом и не Блинкен с Лавровым. Там есть рядовые чиновники, у которых есть ежедневный разговор. РФ объяснено то, за что они получат удары по Москве. Много раз террористические удары удавалось остановить таким способом. Например, мы помним, как Путин оправдывался за удар по торговому центру в Кременчуге и за удар по площади в Виннице. США всегда хотят иметь в запасе много инструментов дипломатического воздействия.

Суровикина и Шойгу в "спектакле" про "жест доброй воли" вдруг поддержал Кадыров, который был настроен против министерства обороны. А теперь что?

Не только Кадыров, а еще и Пригожин. Потом еще и Соловьев, что интересно. Важно, что все трое сказали одно и то же. Пригожин и Кадыров синхронно поддержали именно Суровикина. Они его явно продвигают, снимают про него фильмы, интервью и так далее. А вот заявление Соловьева было странным. Он сказал: "Суровикин принял мужское решение, серьезное, достойное. Это так смело!" Сам Соловьев этого придумать не мог. Это значит, что он уже выполняет приказы Пригожина. Это очень вписывается в канву того, что примерно с 1 сентября происходит в Москве. Именно с того времени Пригожин стал публичным политиком. Сколько до 1 сентября он дал интервью? Ноль. Сколько после 1 сентября? Раз в неделю. Он и ранее вел политическую игру, но сейчас влияние явно расширяется. В западной прессе идут какие-то публикации по очевидному заказу Пригожина. Например, о том, что войну развязали Патрушев и Бортников. Это пригожинские нарративы, которыми он пытается "продать" историю о том, что Путин не виноват, и что это плохие ребята из ФСБ развязали войну. Сейчас, оказывается, он купил уже и Соловьева.

У РФ не осталось ничего, кроме ядерного оружия

Как на фронте может отразиться это влияние Пригожина?

Никак абсолютно. Нужно отвязывать между собой те вещи, которые происходят на фронте, и которые происходят на дипломатическом и медийном уровнях в РФ.

Фронт уже тотален. Россия использует все, что может. Не нужно верить в их рассказы о том, что они еще не старались. У них больше ничего нет, кроме ядерного оружия, естественно.

Сейчас война - это состязание трех вещей - это фронт, медийно-дипломатическая составляющая и экономика. У Украины сейчас толком нет своей экономики, она вся западная. А у России она есть и она должна ею как-то обходиться. И вот всё, о чем они говорили - это политика, а не фронт или экономика.

Победа без Крыма - это передышка перед новым этапом войны

К каким именно переговорам склоняет Россия Украину? Они действительно хотят переговоров?

Вот видите, как важен этот медийно-политический и дипломатический фронт. Нет никакого давления. Это российская сказка о том, что кто-то на Украину давит. Мы не можем воевать без американского оружия и экономической помощи. Да, будем сражаться как партизаны, но такую тотальную войну вести не сможем.

На мой взгляд, решение Зеленского и СНБО о том, что мы не будем вести переговоры с Путиным было немного эмоциональным. Так не принято в дипломатии. Вы требуете отставки Путина? Такой прецедент в истории есть - это ультиматум Вудро Вильсона. В проекте мирного договора первым пунктом шла отставка императора Германии. Когда Германия сказала, что на все согласна, кроме этого, ей сказали: "Нет. Это тоже". Это требование было выполнено, и император ушел в отставку. Мы пока не в положении Вудро Вильсона. Отставки Путина могут требовать США и Евросоюз, но они пока этого не делают. По поводу других пяти пунктов Зеленского никаких дискуссий на западе нет. Некоторые считают, что должна быть дискуссия по поводу Крыма, но тут нас нужно всех успокоить - США не хочет победы без Крыма.

США и Евросоюз понимают, что победа без Крыма - это передышка перед новым этапом войны. Пока не будет восстановлена полностью территориальная целостность Украины, война не будет закончена. Байдену эта передышка точно не нужна, так как у него через два года выборы. Он же не скажет, что войну пока отложили. Он должен прийти туда победителем.

Есть такая формула, что нельзя разговаривать об Украине без Украины. Мы ее сами выдвинули, Запад ее поддержал. Можно ли обсуждать Россию без России? В начале войны это было недопустимо, но уже можно. РФ сама себя вывела из дипломатической игры. В том числе, даже таким простым решением, как отказ Путина ехать на G-20. Туда едет Лавров, а его пустят за один стол с Байденом, Си Цзиньпином и Шольцем? Нет, он человек низкой должности. Там будут обсуждать Россию, но делать это будут без нее. На G-20 будет формироваться конструкция будущего мира в нашем регионе. Будут говорить о том, что делать с Россией, так как у нее есть ядерное оружие.

Какие есть пути решения?

Бытует мнение о том, что Западу невыгодно, чтобы Россия распалась. Это точно нарратив, приходящий из России. Я это слышу от кремлевских, само собой. Но говорят об этом и либеральные российские политики, большинство из которых живут в иллюзии, что кому-то нужна эта большая Россия. Какая-то либеральная российская режиссерка сказала: "Я осуждаю то, что сейчас ведет Россия. Это ужасно, но мне просто хотелось быть частью великой страны". А почему она великая? Где? Покажите список того, в чем она великая. Может быть, Советский Союз был великой страной. Со знаком минус, но был. А Россия? Большая - да, а великая - нет. Мало российских политиков это понимают.

Байдену, Си, Шольцу, Макрону и Западу в целом не так важно распадется ли Россия. Самый главный вопрос - что делать с ядерным оружием. При распаде это оружие останется у одной страны со столицей в Москве. В каком количестве? С какими носителями? Что можно? Что нельзя? Первую мировую войну я не зря вспомнил. Главный вопрос после подписанного перемирия заключался в том, что Германии теперь можно, а что нельзя. Это решали французы, британцы, американцы. Были сборы с участием самих немцев, где обсуждалось разрешение иметь самолеты, подводные лодки и так далее. Был долгий процесс, который занял много лет. Сейчас у России будет так же. Речь идет о G-20, который может стать стартом этой истории. Важно, чтобы была какая-то консолидированная позиция Запада и Китая на эту тему.

К нам на прошлой неделе приезжала представитель США в ООН Линда Томас-Гриффит. А чего она вдруг приехала прям сейчас? Дело в том, что в сентябре, когда началась новая сессия Генассамблеи ООН, она выступила с программной речью, которая была подготовлена, очевидно, в Белом доме. Она предложила реформу Совета Безопасности ООН, состоящую из двух пунктов. Первый - изменение права вето. Право вето перестает быть абсолютным, а становится относительным. То есть, если ты можешь оправдать вето и его законность, тогда да, а если не можешь, то нет. Она привела в пример, что за последние 15 лет Россия пользовалась правом вето 45 раз, а США - 6 раз. Второй пункт - сегодняшний состав постоянных членов Совета Безопасности не соответствует реалиям. Почему в нем 5 стран (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай)? Когда-то 4 из них были победителями Второй мировой войны, а Россия получила по наследству. Это не соответствует реалиям, так как Советский Союз, который получил это членство как победитель, был вторым по развитию экономики в мире, третьим по населению в мире и обладал второй армией в мире. А теперь, когда Россия десятая по экономике, девятая по населению, и, как выяснилось, далеко не вторая армия мира, почему она должна быть в этой пятерке? Ранее именно вторая армия мира была ее последним основанием присутствия там. Даже если новый Совет Безопасности ООН составит 20 стран, по какому принципу они будут добавляться? По самой большой экономике? Или от каждого континента какое-то количество? Это будет предметом торгов, так как Китай - второй полюс мира.

Почему Патрушев поехал в Иран?

Он поехал договариваться про поставки вооружения - очередных беспилотников и баллистических ракет повышенной точности. Если у него получится, это станет для нас большой неприятностью. Он поехал "уламывать" иранцев, так как сначала они обещали все это передать России, а потом им "прижали хвост" на Западе. Они колеблются. Не знаю чем это закончится, но будет плохо, если у Патрушева получится.

Как думаете, какие следующие шаги будут у руководства РФ? Что они будут кричать в свой рупор? Появится ли Путин на арене? Если да, то что он будет говорить?

Я думаю, у них сейчас нет сценария, потому что в России нет ни стратегии, ни тактики. Даже кино про отход с Херсона со "знаменитыми актерами" снималось второпях. Решения принимаются прямо сейчас с места. Такая ситуация прослеживается уже последние несколько месяцев. Сейчас у них закончился этап жизни под названием "Мы ждали G-20. Вдруг разрулится". Они хотели договориться, чтобы обменять Херсон, но у них это не получилось, поэтому нужно переходить к принципиально новому. У них есть одна история, которая еще не окончена, - это уничтожение нашей энергетической инфраструктуры. Это, безусловно, будет продолжаться.

Не раз говорили, что Херсон может стать точкой, где кончится правление Путина. Я говорил о том, что Путину нужны два больших символических поражения - это Крымский мост и Херсон. Оба этих поражения случились.

Мне кажется, мы приближаемся к политической кончине Путина. Она не обязательно будет выглядеть так, что утром мы проснулись, а Путин уволен. У него могут отобрать рычаги правления, запретить ему звонить, сказать: "Все, Володя, иди отдыхай. Мы будем тебе говорить что делать".

Этот процесс может занять месяц-два, а потом выяснится, что Путин уже никто. Сейчас нужно внимательно следить за руками Патрушева, так как игру Пригожина мы уже знаем. Пригожин уже фишки по столу расставил, ставки сделал. А вот во что будет играть Патрушев? Мы не знаем. Но если он в ближайшие пять дней поедет в Китай, или если он это сделает через десять дней, это значит, что он поехал "сливать" Путина.

То есть слухи о том, что Путин может передать свою власть преемнику, похожи на правду? Этим преемником может стать сын Патрушева?

Я не верю, что Путин может кому-то отдать свою власть. Но у него можно забрать эту власть, и спрашивать его никто уже не будет. Как переговоры о судьбе России можно вести без России, так и переговоры о Путине ведутся уже без Путина.

Диана Шароди, Тала Калатай