На каком этапе находятся российско-украинские мирные переговоры, - ответ экспертов

Еще до начала переговоров в Абу-Даби американская сторона заявила о намерении расширить повестку дня, включив в нее вопросы архитектуры европейской безопасности.

В Абу-Даби завершились двухдневные переговоры, направленные на прекращение войны России против Украины. Это были первые трехсторонние консультации с участием США, Украины и России с февраля. Об этом пишет Atlantic Council.

Один из экспертов отметил, что договоренность России и Украины о масштабном обмене пленными - это "успех" и, "безусловно, хорошая новость для Украины, учитывая, каким издевательствам подвергаются украинские пленные в руках россиян".

Другой подчеркнул, что как и ожидалось, переговоры завершились без прорыва" в плане более широкого урегулирования. Не было достигнуто и заметного прогресса в вопросе прекращения огня, который остается приоритетом для украинской стороны. Оксана добавляет, что украинцы переживают "очередную темную и холодную зиму" (начавшуюся еще в октябре), поэтому "все мечтают о прекращении огня".

Видео дня

По словам Джона, один из американских переговорщиков сообщил о проявлении "некоторой гибкости" со стороны России и Украины в ходе частных бесед, однако не привел никаких подробностей. Его вывод: "Ничто из этого не указывает на то, что был сделан реальный шаг к миру".

Планы по архитектуре европейской безопасности

Важно, что еще до начала переговоров в Абу-Даби американская сторона заявила о намерении расширить повестку дня, включив в нее вопросы архитектуры европейской безопасности - тему, на обсуждении которой Россия настаивает уже давно. Один из экспертов считает это ошибкой:

"Всякий раз, когда Москва не желает идти на уступки, она возвращается к требованиям пересмотреть системуъ европейской безопасности - точно так же, как это было в конце 2021 - начале 2022 года".

Аналитик отмечает, что европейцы также "крайне обеспокоены" тем, что Вашингтон готов рассматривать давние требования Москвы. По его мнению, интерес России к этой теме - лишь "плохо завуалированный способ поставить под сомнение" - а по возможности и подорвать - членство стран Центральной Европы в НАТО и "трансатлантическую связь" внутри Альянса.

Европейцы за столом переговоров

Важно, что решение Вашингтона расширить рамки диалога, включив в него вопросы архитектуры европейской безопасности, сопровождалось стремлением привлечь к переговорам европейские стороны - несмотря на сопротивление России.

Один из экспертов рассматривает это как "жест в адрес Украины после всех уступок, на которые США пошли в отношениях с Москвой за последний месяц", - включая согласие Белого дома на сделку по поставкам дизельного топлива в Россию и отмену санкций, предложенных Линдси Грэмом.

Он приветствует участие европейцев в переговорах, однако оценивает происходящее скорее как "попытку Европы минимизировать ущерб в последние несколько дней".

Переговоры по Украине

Чтобы добиться согласия России на участие европейской стороны в следующем раунде переговоров, американские представители Джаред Кушнер и Стив Уиткофф направляются в Москву для встречи с Путиным, после чего отправятся в Дублин на встречу с Зеленским.

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