По итогам переговоров в Абу-Даби у Мерца заявили о готовности говорить с Путиным

Мерц также не исключил личной встречи.

Канцлер Германии Фридрих Мерц может созвониться с российским диктатором Владимиром Путиным после переговоров в Абу-Даби. Об этом пишет Die Zeit.

Журналисты привели слова советника правительства Германии Штефана Корнелиуса, который считает, что вероятность контактов с Путиным выросла после встреч в ОАЭ. Он сказал, что там было достигнуто определенное понимание базовых принципов будущих договоренностей.

"Это понимание будет доведено до сведения президента России, и на этой основе могут развиваться дальнейшие переговоры", - сказал он.

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Авторы также добавили, что российские пропагандисты писали, что Путин открыт для контактов с Европейским союзом, включая самого Мерца. А также, что Мерц не исключал личной встречи с Путиным во время саммита G20 в декабре в Майами, если Путин туда приедет.

Переговоры в Абу-Даби - последние новости

Напомним, что по оценкам украинской стороны на переговорах был достигнут значительный прогресс. Не исключается также, что важные шаги к миру будут сделаны до Нового года.

В России при этом заявили о невозможности обсуждения обмена территориями, а также напомнили, что Путин хочет "буферной зоны" вокруг РФ.

Тепер американские переговорщики должны посетить Москву, после чего встретиться с украинским президентом в Дублине. После этого будет объявлена дата следующей трехсторонней встречи.

Встреча Путина с Зеленским - что известно

Добавим, что на встрече со СМИ по итогам переговорам представитель американской стороны Джаред Кушнер сказал, что не смотря на отсутствие доверия между Путиным и Зеленским, встреча между ними в определенный момент должна будет состояться. По его словам, только они могут обсуждать определяющие решения по поводу окончания войны.

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