У Путина рассказали, когда состоится его ближайшая встреча с Уиткоффом и Кушнером

После этого они прибудут в Дублин, где вечером встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Переговоры лидера РФ Владимира Путина со спецпосланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоятся в четверг, 12 ноября, в первой половине дня. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он назвал прошедшие переговоры в Абу-Даби "содержательными и очень полезными". Вопрос о возможном формате взаимодействия с европейскими странами также будет обсуждаться с учетом итогов встречи в ОАЭ.

Как пишет канал Ukraine context, завтра Уиткофф и Кушнер обсудят с Путиным несколько форматов гарантий безопасности для Украины и Европы, о которых шла речь во время переговоров в Абу-Даби.

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"Также должно быть окончательно согласовано количество военнопленных, которых стороны передадут друг другу в рамках масштабного обмена. Кроме того, в очередной раз будет поднят вопрос об условиях организации трехсторонней встречи на уровне лидеров, в ходе которой будут обсуждаться наиболее деликатные территориальные вопросы, на решение которых ни одна из делегаций не имеет полномочий", - отметили там.

Утверждается, что после этого Уиткофф и Кушнер с ответами на эти вопросы прибудут в Дублин, где вечером встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Переговоры в Абу-Даби: последние новости

Глава российской делегации Владимир Мединский на переговорах в Абу-Даби, говоря об итогах встречи, раскритиковал Европу и похвалил США, а также анонсировал обмен пленными.

По его словам, стороны обменялись позициями и частично пришли к взаимопониманию.

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