На стенах дома были развешаны плакаты с персонажами фильма "Крестный отец".

Полиция Нидерландов изъяла почти три тонны кокаина и 11,3 миллиона евро наличными на ферме близ амстердамского аэропорта Схипхол.

Об этом сообщает NOS.

Операция была проведена еще в прошлый четверг, но известно он ней стало только сейчас. Информацию засекречивали из-за соображений безопасности.

По данным представителя полиции, наркотики и деньги поступали из Южной Америки. Были арестованы двое подозреваемых.

По оценкам властей, кокаин оценивается в 195 миллионов евро. На сегодня это одна из крупнейших партий, которую удалось изъять в стране.

Офицеры также изъяли шесть пистолетов, глушители и боеприпасы. Власти также изъяли предметы роскоши, среди которых: дорогие вина, антикварный автомобиль и книга о легенде бокса Мухаммеде Али стоимостью 12 500 евро и размером метр на метр.

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На стенах дома были развешаны плакаты с персонажами фильма "Крестный отец".

"Было найдено все, что вы представляете из фильмов и сериалов об американском мире наркотиков", - сказал представитель полиции.

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Автор: Денис Прядко