В Испании правоохранители изъяли у наркоторговцев самодельную подводную лодку.
Фотографии лодки показала местная полиция.
Девятиметровое судно было обнаружено на промышленном складе в городе Малага во время масштабной спецоперации, в которой участвовали пять других стран и Европол. Лодка из стекловолокна и фанеры готовилась для контрабанды наркотиков, но ни разу не использовалась. Она способна перевозить до двух тонн наркотиков.
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Во время рейдов по Испании правоохранители задержали 52 человека, изъяв большие партии кокаина и гашиша. Также была ликвидирована лаборатория по изготовлению наркотиков.
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