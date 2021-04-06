Правоохранители арестовали 27-летнюю Шэрай Бектон, которая, предположительно, является матерью девочки.

В американском штате Северная Каролина девочка принесла в школу 260 граммов кокаина.

Об этом сообщает газета New York Post.

Инцидент произошел 30 марта в городе Нью-Берн. В рюкзаке ученицы начальной школы нашли пакет с наркотиками.

В связи с этим правоохранители арестовали 27-летнюю Шэрай Бектон. Предположительно, женщина является матерью школьницы. Ее обвиняют в незаконной торговле наркотиками и жестоком обращении с детьми.

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Власти не уточнили, приходилась ли девочка, у которой нашли наркотики, дочерью Бектон.

На фотографии, размещенной на официальной странице полиции округа Крейвен в Facebook, на голубом рюкзаке школьницы лежит вакуумный пакет с кокаином.

По данному делу идет расследование.

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Автор: Денис Прядко