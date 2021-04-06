В американском штате Северная Каролина девочка принесла в школу 260 граммов кокаина.
Об этом сообщает газета New York Post.
Инцидент произошел 30 марта в городе Нью-Берн. В рюкзаке ученицы начальной школы нашли пакет с наркотиками.
В связи с этим правоохранители арестовали 27-летнюю Шэрай Бектон. Предположительно, женщина является матерью школьницы. Ее обвиняют в незаконной торговле наркотиками и жестоком обращении с детьми.
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Власти не уточнили, приходилась ли девочка, у которой нашли наркотики, дочерью Бектон.
На фотографии, размещенной на официальной странице полиции округа Крейвен в Facebook, на голубом рюкзаке школьницы лежит вакуумный пакет с кокаином.
По данному делу идет расследование.
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