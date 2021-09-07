Оценочная стоимость головного убора составляет около 200 тысяч долларов.

В Лондоне на аукцион выставили шляпу Наполеона.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Установить, что шляпа принадлежала именно самопровозглашенному императору Франции, помог анализ ДНК.

Владелец головного убора даже не подозревал, кто ее носил, пока его не уговорили провести исследование.

Читайте такжеНа аукционе во Франции продают огромный скелет динозавра "Большой Джон" (видео)Отмечается, что на ткани удалось найти несколько волос, которые принадлежали Бонапарту.

Оценочная стоимость головного убора – около 200 тысяч долларов.

По информации The Guardian, тщательно исследовав шляпу различными методами, включая электронную микроскопию, в ней обнаружили пять волосков Наполеона.

Нынешний владелец шляпы приобрел ее на небольшом немецком аукционе за относительно низкую цену.

На данный момент известно, что лот сначала покажут публике в Гонконге и Париже. В Bonhams лот описали как "первая шляпа с ДНК императора".

Предполагается, что торги состоятся 27 октября в Лондоне.

Такая шляпа часто встречается на изображениях Бонапарта на поле боя.

Автор: Катерина Шварц