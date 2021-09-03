Оценочная стоимость картины выросла до 5,5-8,3 миллиона долларов.

Картину уличного художника Бэнкси, которая частично самоуничтожилась сразу после продажи на аукционе в 2018 году, снова выставят на продажу.

Аукцион назначен на 14 октября, говорится на сайте аукционного дома Sotheby's.

Оценочная стоимость картины выросла до 4-6 миллионов фунтов стерлингов ($5,5-8,3 млн), что в четверо превышают сумму, которую заплатил нынешний владелец ($1,4 млн).

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Коллекционер из Европы, которая тогда купила картину, решила не отказываться от произведения после того, как его частично разрезал шредер прямо в зале, где проходил аукцион. При этом картину переименовали из "Девочка с воздушным шаром" в "Любовь в мусорном ведре".

Как пишет Bloomberg, в случае успешных торгов картина Бэнкси может вырасти в цене почти на 500% за три года.

"Работа родилась из самого зрелищного художественного события 21 века. Бэнкси создал мировую сенсацию, которая с тех пор стала культурным феноменом. В ту памятную ночь Бэнкси не столько уничтожил произведение искусства, измельчив его, сколько создал его", - сказал старший директор Sotheby's и глава отдела современного искусства Алекс Бранчик, пишет Artnet.

Картина Бэнкси "Девочка с оздушным шаром"

6 октября 2018 года на аукционе Sotheby’s в Лондоне продавалась одна из самых знаменитых картин уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром".

Работа, помещенная в толстую позолоченную раму, была продана почти за миллион фунтов. Но как только аукционист объявил, что лот продан, рама зажужжала и картину начал разрезать спрятанный внутри механизм. В результате половину работы разрезало на полоски. Как предполагается, механизм привел в действие сам Бэнкси, тайно находившийся в зале.

Автор: Александр Топчий