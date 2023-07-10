Российский режим будет тратить огромные ресурсы на восстановление имиджа Путина.

Июньский мятеж главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина ударил по имиджу президента России Владимира Путина, и сейчас он изо всех сил пытается его восстановить. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Как он отметил в эфире "24 канала", сейчас в России продолжается своеобразная "спецоперация" по восстановлению имиджа диктатора. Пригожинский марш на Москву поколебал представление о том, что существует "монолитный контроль всесильного Путина". Но реакция региональных элит и руководителей ведомств на попытку мятежа свидетельствует об обратном.

Представитель разведки также отметил, что последствий для "вагнеровцев" так и не было, что довольно интересно. Наемники Пригожина сбили российскую авиацию, преодолели путь в Московскую область и не встретили почти никакого сопротивления. При этом все уголовные дела против них все равно закрыли.

Видео дня

"Конечно, условному Путину придется много работать, чтобы делать вид, будто все в порядке. Но все понимают, что не в порядке. Сколько бы он "не танцевал с бубном" и не ездил мнимо по регионам... А это не он ездит. Того, что было, уже не вернуть. Имидж "всесильного" Путина разрушен", – объяснил Юсов, заметив, что сейчас российский режим будет вбрасывать огромные ресурсы на восстановление имиджа диктатора.

Отголоски мятежа: что происходит в России

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что Путин оказался в неудобном положении из-за мятежа Евгения Пригожина. Отмечается, что решение Путина не уничтожать "Вагнер" затрудняет для него и политической элиты РФ знание о том, как взаимодействовать с боевиками.

Между тем в России увольняют топ-разведчиков из-за мятежа Пригожина. Прогнозируется отставка заместителя начальника Главного разведывательного управления генерал-лейтенанта Алексеева. Кадровые чистки коснутся и его подчиненных.

Вас также могут заинтересовать новости: