По словам Пионтковского, после бунта "вагнеровцев" произошло падение власти Путина.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что американцы и Запад в целом перестали бояться президента РФ после того, как он не наказал владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за попытку бунта в России. Об этом свидетельствует и то, что Украина получит кассетные боеприпасы.

Как заметил политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире "24 канала", после мятежа Пригожина произошло падение власти Путина. Последствия этого мятежа были как внутри самой России, так и для Украины и США.

По словам Пионтковского, позиции Путина ослабились, поскольку он не наказал Пригожина. Это очень хорошо поняли в Вашингтоне. Эксперт обратил внимание на изменения в риторике президента США Джо Байдена после этого бунта: сначала американцы звонили в Москву и уверяли, что они не причастны, а позже Байден заявил, что Путин ослаб.

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Впоследствии в американских СМИ со ссылкой на чиновников начали публиковать материалы о принятии двух решений, а именно передаче ATACMS и кассетных боеприпасов Украины.

"Американцы перестали бояться Путина. Если Путин не может отдать приказ убить Пригожина, то как он прикажет нанести ядерный удар? Сейчас вероятность использования ядерного оружия Путиным просто нулевая. Такой приказ может отдать только "пахан" в обстановке абсолютного покорения, дисциплины", – добавил Пионтковский, отметив, что о падении власти Путина свидетельствует и то, что уже 22 страны официально поддерживают вступление Украины в НАТО.

Мятеж Пригожина: основные моменты "бунта" в России

23 июня владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о начале "Марша справедливости" после того, как по позициям его наемников якобы нанесли удар российские кадровые войска. Его боевики отправились на Москву, чтобы "остановить" министра обороны России Сергея Шойгу.

Уже 24 июня "вагнеровцы" зашли в Ростов, установили контроль над городом, захватив здания ключевых силовых учреждений. В течение дня они продолжили свой "поход", пока не добрались до Московской области. Впрочем, в 200 километрах от Москвы Пригожин развернул колонну техники после того, как провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По итогам этих переговоров, как писали СМИ, Пригожин должен был отправиться в Беларусь, что и произошло – 27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин прибыл в страну.

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