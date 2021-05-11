Выжила ли девочка, которая записала аудиосообщение, на данный момент неизвестно.

В сети появилось аудиосообщение одной из учениц, которая находилась в гимназии № 175 на улице Файзи (Казань, Россия) во время стрельбы, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев.

Запись опубликовали в Telegram-канале Life Shot.

"Мы закрылись в кабинетах и сидим под партой", - дрожащим голосом говорит ученица, после чего на заднем фоне доносятся звуки выстрелов.

Выжила ли девочка, которая записала аудиосообщение, на данный момент неизвестно.

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли десять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

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Автор: Денис Прядко