Премьер-министр Польши отметил, что Западная Европа хотела иметь дешевое российское сырье и мир. Теперь у нее есть дорогое сырье и война.

Западные политики должны избавиться от иллюзий и понять, что президент России Владимир Путин развязав войну против Украины не остановится сам, как не остановился в свое время Адольф Гитлер.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Он подчеркнул, что хотя мир в Украине является общей целью, но он не может быть миром любой ценой.

"Мы не можем согласиться на диалог, которым может воспользоваться Путин, диалог над головами украинцев. Эта страна проливает кровь за нашу свободу и безопасность. Мы должны быть благодарны Украине", - сказал Моравецкий.

Польский премьер считает, что переговоры с главой Кремля не будут иметь успеха, как не имели и раньше, и он не остановит свою агрессию.

"Пожалуйста, назовите мне хотя бы один успех, к которому привели переговоры с Владимиром Путиным. Многие политики пытались, и итог всегда был одним - унижение. Некоторые западные политики все еще думают, что Россия в конце концов остановится, что Путин смягчится. У меня есть совет: не питайте иллюзий. Путин не остановится, как Гитлер не остановился в Австрии, Чехословакии и Польше. В этот раз мы можем быть мудрее, прежде чем Россия подожжет всю Европу", - сказал Моравецкий.

Он также отметил, что Россия уже давно ведет гибридную войну против Европы и стремится дестабилизировать ситуацию, но не все в Европе хотят это замечать.

"Путин фактически уже много месяцев атакует Польшу и всю Европу. Газовый шантаж, кибератаки, провокации на границе между Польшей и Беларусью: все эти действия инспирирует или проводит Москва. Россия уже давно ведет тихую гибридную войну против Европы и стремится дестабилизировать ситуацию там, где это удается. Однако даже сегодня некоторые европейские элиты пытаются делать вид, что ничего не происходит", - сказал Моравецкий.

Он убежден, что ни одна европейская страна не могла чувствовать себя в безопасности.

"Если бы не героическая позиция Украины, Кремль сегодня думал бы о вторжении в Варшаву, Таллин, Вильнюс и Хельсинки", - подчеркнул премьер.

Моравецкий напомнил, что Путин начал реализовывать свои империалистические планы еще в 2008 году, атаковав Грузию. "Этот предупредительный знак Европа проигнорировала, а дальнейшая аннексия Крыма и агрессия на Донбассе лишь подтвердили намерения Кремля. За последние семь лет Россия усилила свое влияние в Европе", - отметил чиновник.

По его словам, после 2014 года Европа не смогла избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, введя слишком слабые санкции.

"Свобода и мирное сосуществование важнее цены на газ и нефть. Немецкая политика "трансформации через торговлю" оказалась неудачной, она не только не изменила отношение России, но и наполнила ее кошелек. Наши партнеры в Западной Европе хотели иметь дешевое российское сырье и священный мир. Теперь у них дорогое сырье и война", - сказал Моравецкий.

Премьер-министр Польши считает, что цивилизованный мир должен подумать, как эффективно ответить на российскую угрозу.

По его словам, нежелание канцлера Германии Олафа Шольца вводить энергетическое эмбарго против России или отправлять оружие Украине "было бы похвальным, если бы не зверские истребления мирного населения в Украине".

"Война в Украине – это переломный момент для современной Европы, а возможно, и для всего мира. Это новая глава в истории борьбы за свободу... Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу Польши, Италии и всей Европы. Поддерживая Украину, мы обеспечиваем нашу общую безопасность", - подчеркнул Моравецкий.

Как сообщал УНИАН, ранее Италия предложила политико-дипломатическое урегулирование российско-украинской войны. Итальянский план состоит из четырех пунктов, однако он предусматривает колоссальную дипломатическую работу. Документ содержит пункты о прекращении огня, скором вступлении Украины в ЕС, новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе и тому подобное.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

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