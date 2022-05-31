По мнению эксперта, любой политик в мире, разговаривая с Путиным, должен осознать и задать себе вопрос, а это настоящий Путин?

Новости британских таблоидов о том, что якобы президент РФ Владимир Путин умер, это информационный вброс, чтобы подорвать легитимность российского президента.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

"Вброс информации о якобы смерти Путина это очень сильный ход. Сегодня любой политик в мире, разговаривая с Путиным или пытаясь с ним поговорить, должен осознать и задать себе вопрос, а это настоящий Путин или нет. Вот так они подрывают легитимность самого Путина. И сегодня в РФ помимо продвижения своих лоббистских интересов в мире придется заниматься еще и вопросами легитимизации самого Путина", - считает ксперт.

Жданов добавил, что это борьба на информационно-психологическом фронте.

Напомним, последние несколько недель в СМИ публикуют информацию о борьбе президента России с раком. Телеграмм-канал Generall SVR сообщил, что в середине мая диктатору даже была проведена плановая операция.

Как пишет издание Mirror, многие эксперты считают, что на самом деле Путин начал лечение от рака еще до начала своего вторжения в Украину, а первая операция была сделана как раз в феврале 2022 года. Вероятно, после того, как она прошла успешно, он и нашел в себе силы принять решение начать широкомасштабную войну против Украины.

Впрочем, те же эксперты утверждают, что состояние его здоровья, несмотря на то, что он получает инновационную терапию, оставляет желать лучшего.

Как сообщал УНИАН, по данным западных СМИ, жизнь Путина закончится в санатории, куда его поместят на лечение, и оттуда он уже не выйдет. Этот прогноз делают на 2023 год.

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