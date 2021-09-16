Полиция нашла у стрелявшего два пистолета и полуавтоматическую винтовку.

Житель американского штата Кентукки открыл огонь из окна отеля после того, как якобы увидел внизу пришельцев.

Стрельба произошла в гостинице на Кинеланд Драйв недалеко от межштатной автомагистрали 75 в Ричмонде, пишет Lexington Herald Leader.

Посетителей отеля эвакуировали, а на место вызвали службу экстренного реагирования полиции Ричмонда. В итоге правоохранители задержали 55-летнего Сэмюэля Ридделла. В номере также была женщина, которая заперлась в ванной.

"Мистер Ридделл сказал полиции, что увидел инопланетян на парковке и стрелял в них", - сообщили полицейские.

У задержанного нашли два пистолета и полуавтоматическую винтовку.

Читайте такжеДумал, что дети - монстры: отец убил маленьких сына и дочь из-за теорий заговораПо данным правоохранителей, никто из людей не пострадал, однако получили повреждения обстрелянные машины. Кроме того, одну из пуль, как оказалось, стрелявший выпустил в соседнюю жилую комнату.

Мужчине предъявили обвинения. Суд арестовал его с залогом в 25 тысяч долларов.

Ранее в США экипаж пассажирского рейса рассказал о встрече с НЛО. По словам сотрудников авиакомпании, самолет опасно сблизился с "длинным цилиндрическим объектом" на высоте около 11 тыс. метров.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова