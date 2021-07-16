Российская певица думает о проблемах мироздания и страдает от тревожных мыслей о будущем человечества.

45-летняя российская певица Катя Лель, известная своими неоднозначными заявлениями об НЛО и пришельцах, удивила сеть новыми историями о мировых проблемах. Артистка рассказала, что из-за всего, что сейчас происходит, она испытывает стресс и спасается от паники "фантастическими банками".

"Меня очень беспокоит этот мир. Меня очень беспокоит, что сегодня происходит безумие. В этом мире действия, которые абсолютно не должны происходить для человечества", - рассказала Катя Лель на своей странице в Instagram.

Сейчас певица вместе со своей семьей отдыхает в санатории. Там она прошла процедуру вакуумного массажа банками, которая ее сильно удивила. "Фантастические банки огромного размера", по словам Кати Лель, не только ставят на место опустившиеся органы, а еще и обладают "чудесными" свойствами.

Певица уверена, что вакуумный массаж избавляет ее от стресса. Своими впечатлениями о "фантастических банках" Катя Лель делилась лежа на гамаке. Фанаты отметили, что певица выглядит на видео слишком расслабленной и умиротворенной.

Катя Лель и ее рассказы об НЛО

Впервые Катя Лель заявила о контакте с внеземными цивилизациями в 2019 году. По словам певицы, когда ей было 16 лет и она жила с родителями в Нальчике, инопланетяне пришли к ней домой. Более того, пришельцы якобы забрали Катю Лель на инопланетный корабль и лишили ее зубов. Артистка считает, что зубы были нужны пришельцам для генетических экспериментов.

Читайте такжеСедокова намекнула на развод с молодым баскетболистом и нарвалась на критикуПевица утверждает, что она регулярно видит неопознанные летающие объекты. "Энергетически я это очень чувствую, у меня есть с ними большая связь. Если тебя избирают для чего-то, значит, так надо", - рассказывала Катя Лель.

Также Катя Лель считает, что у нее есть два клона. После признаний о пришельцах певица стала делиться своими мыслями о мироздании. Также артистка регулярно снимает странные летающие объекты и светящиеся точки на видео, которые затем публикует в своих социальных сетях.

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Автор: Полина Кузенко