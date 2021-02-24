По словам пилота, неопознанное нечто очень быстро пролетело над самолетом.

Экипаж пассажирского Airbus A320, который 21 февраля летел рейсом 2292 авиакомпании American Airlines, сообщил об опасном сближении с «длинным цилиндрическим объектом» на высоте около 11 тыс. метров.

Читайте такжеЦРУ рассекретило сотни документов об НЛООб этом заявил радиоперехватчик Стив Дуглас, который утверждает, что сделал аудиозапись разговора, пишет The Drive.

Самолет направлялся из Цинциннати в Финикс и находился к западу от городка Де-Мойн, когда пилот сказал авиадиспетчерам о неизвестном летающем объекте. По словам экипажа, объект был похож на крылатую ракету и очень быстро пролетел над самолетом.

«Что-то было прямо над нами. ... Оно выглядело как длинный цилиндрический объект, который почти походил на нечто вроде крылатой ракеты. Очень быстро двигался прямо над нами», — говорит пилот на записи.

В American Airlines подтвердили подлинность аудиозаписи, однако за подробностями рекомендовали обращаться к ФБР, что может говорить о проведении расследования, считает издание.

По словам журналистов, встреча 21 февраля очень похожа на произошедшую в том же регионе почти ровно три года назад. Тогда сообщалось, что над двумя самолетами — Learjet и Airbus — также пролетал неопознанный объект.

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Перевод: Катерина Комолова