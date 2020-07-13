Названа худшая работа в мире (фото)

В Азии людям приходится работать по пояс в воде с мусором.

Британское издание Daily Mail назвало работу чистильщиков рек и каналов в столице Бангладеш городе Дакка самой "худшей работой в мире".

Издание опубликовало серию снимков, на которых работники очищают водоем. На них видно, что мужчины работают в воде полной мусора. Кто-то стоит по пояс, а кто-то даже под подбородок. Ежедневно они собирают более 200 тонн различных отходов.

По информации издания, реки Бангладеш являются одними из самых загрязненных водоемов мира.

В стране любые отходы, включая промышленные, сбрасывают преимущественно в водоемы. Крупнейшая река в стране Буриганга признана биологически мертвой. Каждый день в нее попадает около 1,5 миллионов кубометров вредных веществ, включая химические и бытовые отходы, канализацию, медицинские выбросы, трупы животных. Однако жители столицы купаются в реке и стирают белье.

Как сообщал УНИАН, в столице Бангладеш, городе Дакка, из-за масштабного пожара сгорели 15 тысяч домов, в результате чего без жилья остались около 50 тысяч человек.

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