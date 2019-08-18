В столице Бангладеш в результате пожара сгорели 15 тысяч домов (фоторепортаж)

Информации о жертвах на данный момент нет.

В столице Бангладеш, городе Дакка, из-за масштабного пожара сгорели 15 тысяч домов, в результате чего без жилья остались около 50 тысяч человек.

Об этом сообщает BBC.

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Пожар, который быстро распространился из-за большого количества пластиковых крыш, произошел в ночь с 16 на 17 августа в трущобах в районе Мирпур. Спасателям потребовалось более шести часов, чтобы потушить огонь. Известно о нескольких пострадавших, о погибших пока не сообщается. О причинах пожара также пока неизвестно.

Отмечается, что в пострадавших трущобах в основном живут низкооплачиваемые работники, многие из которых уехали из дома на празднование мусульманского праздника Курбан-байрам.

Власти страны заявили, что помогают тысячам людей, которые остались без крова.

Как сообщал УНИАН, в столице Бангладеш Дакке в результате масштабного пожара, который произошел в 20 февраля 2019 года погибли по меньшей мере 70 человек.