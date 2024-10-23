Таким образом в декларации, которая была подана в кипрский реестр, возникли разногласия относительно владения курортом.

Российский олигарх Муса Бажаев продолжал оставаться владельцем дорогостоящего курорта на Сардинии даже после того, как Европейский Союз наложил на него санкции из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, пишет Financial Times.

Такие данные были раскрыты в ежегодном уставном документе, который был подан на Кипре 26 июня 2022 года компанией Retivia Investments, которая находится в стране и владеет популярным отелем Forte Village, а также другими активами на Сардинии, стоимость которых составляет более 700 млн евро.

В частности, в заявлении задали вопрос, почему власти Италии не ввели меры для замораживания активов в течение нескольких недель после 8 апреля 2022 года, когда Бажаева внесли в санкционный список ЕС.

Видео дня

"О том, что Бажаев владеет Forte Village, было известно как минимум с 2014 года, а во время пандемии Covid-19 россиянин пожертвовал 500 000 евро Сардинскому агентству гражданской защиты. Итальянская финансовая полиция, Guardia di Finanza, отказалась от комментариев, сославшись на "отсутствие полномочий для обсуждения этого вопроса"", - добавили в материале FT.

В то же время декларация, которая была подана в июне, тоже противоречит другому общедоступному документу, который был подан в кипрский реестр компаний через месяц (26 июля 2022 года). В документе говорится о том, что Retivia Investments продали родственнику Бажаева 25 февраля 2022 года, то есть на следующий день после вторжения РФ в Украину.

"Расхождения относительно права собственности на активы в июньской и июльской декларациях вызывают вопросы относительно времени и реальности передачи этих активов", - подчеркнули в издании.

Муса Бажаев - что известно

В Financial Times рассказали, что Бажаев, который родился в Чечне, является одним из самых богатых людей РФ. Он занимается нефтяной, металлургической и сырьевой отраслями. Олигарх является президентом АО "Альянс Групп", которое, по информации ЕС, "поддерживает ряд важных компаний в российском газовом, нефтяном и телекоммуникационном секторах".

Также в ЕС добавили, что Бажаев является главой компании "Российская платина", которая является "значительным источником доходов для правительства Российской Федерации". Сейчас Бажаев остается в санкционных списках Европейского Союза и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Муса Бажаев передал право собственности на свой итальянский роскошный курорт на следующий день после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, чтобы избежать санкций, а уже менее чем через два месяца против олигарха были введены санкции со стороны Европейского Союза и Великобритании.

Вас также могут заинтересовать новости: