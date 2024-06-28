Российский олигарх передал право собственности на курорт своему родственнику.

Российский олигарх Муса Бажаев передал право собственности на свой итальянский роскошный курорт на следующий день после начала полномасштабной войны РФ в Украине, чтобы избежать санкций ЕС. Право собственности перешло к одному из его родственников 25 февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют записи кипрской компании, передает Financial Times.

После этого менее чем за два месяца против Бажаева были введены санкции со стороны Европейского Союза и Великобритании.

Отмечается, что право собственности на курорт, материнская компания которого владеет различными активами на Сардинии общей стоимостью около 700 млн евро, перешло к казахстанскому бизнесмену Шухрату Ибрагимову в начале 2023 года.

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В издании добавляют, что Муса Бажаев родился в Чечне и заработал свое состояние в нефтяной промышленности, прежде чем заняться драгоценными металлами, однако сейчас он остается в санкционном списке ЕС.

"Построенный в 1970-х годах, Forte Village расположен в Пуле на южном побережье острова и славится своими нетронутыми пляжами и прозрачными водами. Любимый среди знаменитостей и джетсеттеров, курорт может похвастаться восемью роскошными отелями и 13 виллами с общим количеством 770 номеров и 33 люксами, а также частным пляжем с белым песком, множеством ресторанов, бассейнов и спа-центром", - рассказали в Financial Times.

Журналисты отметили, что полупансион на этом курорте для семьи из двух взрослых и двух детей в августе может обойтись около 50 тысяч евро за неделю.

Известно, что олигарх и его племянник приобрели Forte Village в 2014 году за 180 млн евро через сложную сеть кипрских, люксембургских и итальянских компаний.

Бажаев является президентом АО "Альянс Групп", которое, по информации ЕС, "поддерживает ряд важных компаний в российском газовом, нефтяном и телекоммуникационном секторах". Кроме того, он является главой компании "Русская платина", которая является "значительным источником доходов для правительства Российской Федерации".

Однако курорт Forte Village принадлежит кипрской компании Retivia Investments, базирующейся на Кипре, которая сейчас находится в собственности Ибрагимова.

Санкции против РФ - последние новости

Как писал УНИАН, под санкции Европейского Союза попали десятки судов "теневого флота" РФ, 17 из которых перевозили нефть для Москвы. По информации журналистов Bloomberg, в "черный список" судов попал и танкер Robon, который в прошлом году был замечен на передаче российской нефти, и Andromeda Star, который потерпел крушение у берегов Дании в начале 2024 года.

Также сообщалось, что новые санкции ЕС ударили по российскому аналогу SWIFT, а именно под ограничения попала "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФП), которая была создана Центральным банком России.

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