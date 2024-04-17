Байден утверждает, что Путин усиливает свое наступление с помощью друзей.

Президент США Джо Байден заявил, что в эти выходные Иран предпринял беспрецедентную атаку на Израиль, применив шквал ракет и беспилотников.

Примерно в то же время, примерно в 1500 милях к северу, Россия продолжала бомбардировки Украины, которые резко усилились за последний месяц, написал он в своей колонке на The Wall Street Journal.

По его словам, и Украина, и Израиль защищались от этих атак, удерживая оборону и защищая своих граждан. И обе страны сделали это при решающей помощи США.

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"Сейчас не время бросать наших друзей. Палата представителей должна принять срочные законы о национальной безопасности для Украины и Израиля, а также принять крайне необходимую гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа", - считает Байден.

По его словами, в этот третий год российской войны Украина продолжает бросать вызов трудностям. Против гораздо более крупной армии украинцы вернули себе более половины территории, оккупированной Россией после вторжения в 2022 году. Они не раз наносили удары по российскому флоту, одерживая важные победы на Черном море. И они разработали инновационное оружие, особенно беспилотники, для противодействия российским силам. Это боевая сила, обладающая волей и умением побеждать.

"Между тем, как мы увидели на этих выходных, израильские вооруженные силы обладают технологиями и подготовкой, чтобы защитить страну даже от нападения беспрецедентного масштаба и жестокости", - написал президент.

Байден считает, что хотя обе страны могут умело защитить свой суверенитет, в этом они зависят от американской помощи, включая вооружение и это решающий момент.

Он утверждает, что Владимир Путин усиливает свое наступление с помощью своих друзей. Китай поставляет России микроэлектронику и другое оборудование, имеющее решающее значение для оборонного производства. Иран отправляет сотни дронов, а Северная Корея предоставляет артиллерию и баллистические ракеты. Украина, столкнувшись с нехваткой боеприпасов, теряет контроль над отвоеванной территорией.

После многих лет поддержки Хезболлы, Хамаса и других доверенных лиц в их нападениях на Израиль, включая жестокое нападение Хамаса 7 октября, Иран предпринял собственную прямую атаку, надеясь прорвать противовоздушную оборону Израиля, в том числе "Пращу Давида" и "Железный купол", которые спасли бесчисленное количество жизней в эти выходные.

"И Украина, и Израиль подвергаются нападению со стороны наглых противников, стремящихся их уничтожить. Путин хочет подчинить себе народ Украины и поглотить его нацию в состав новой Российской империи. Правительство Ирана хочет навсегда уничтожить Израиль, стирая с лица земли единственное в мире еврейское государство", - написал он.

Байден уверен, что Америка никогда не должна мириться ни с тем, ни с другим исходом – не только потому, что она защищает своих друзей, но и потому, что на кону стоит и ее безопасность.

"Если Россия одержит победу, силы Путина подойдут ближе, чем когда-либо, к нашим союзникам по Организации Североатлантического договора. "Нападение на одного - это нападение на всех" означает, что если Путин вторгнется в союзника по НАТО, мы придем ему на помощь - как это сделали наши союзники по НАТО после терактов 11 сентября. Нам следует усилить поддержку Украины сейчас, чтобы остановить Путина от посягательств на наших союзников по НАТО и гарантировать, что он не втянет американские войска в будущую войну в Европе", - заявил президент

Он уверен, что точно так же, если Ирану удастся значительно усилить нападения на Израиль, в эту ситуацию могут быть вовлечены США.Он призвал пополнить израильскую противовоздушную оборону и предоставить военную помощь сейчас, чтобы его оборона могла оставаться полностью укомплектованной и готовой.

"Если Конгресс примет военную помощь Украине и Израилю, мы не будем выписывать пустые чеки. Мы отправляли военную технику из наших собственных запасов, а затем использовали деньги, утвержденные Конгрессом, для пополнения этих запасов, покупая ее у американских поставщиков", - заявил Байден.

По его словам, сюда входят ракеты "Патриот", произведенные в Аризоне, ракеты "Джавелин", произведенные в Алабаме, и артиллерийские снаряды, произведенные в Пенсильвании, Огайо и Техасе.

"Мы будем инвестировать в промышленную базу Америки, покупать американскую продукцию, произведенную американскими рабочими, поддерживать рабочие места почти в 40 штатах и укреплять нашу собственную национальную безопасность. Мы помогали нашим друзьям, помогая себе. Я ясно выразил свою обеспокоенность по поводу безопасности гражданского населения в секторе Газа в условиях войны с ХАМАС, но этот пакет помощи сосредоточен на долгосрочных оборонительных потребностях Израиля, чтобы гарантировать, что он сможет сохранить свое военное преимущество против Ирана или любого другого противника", - написал Байден.

Он уверен, что это сильный и разумный план и он больше не должен быть заложником небольшой группы крайних членов Республиканской Палаты представителей.

"Путин неустанно пытался сломить волю украинского народа. Он потерпел неудачу. Теперь он пытается сломить волю Запада. Мы не можем позволить ему добиться успеха. В истории бывают моменты, которые требуют лидерства и мужества. Это один из них", - добавил американский лидер.

Помощь Украине от США - детали

Комитет разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по Украине призвал конгрессменов срочно принять помощь Киеву.

Как говорится в заявлении, которое опубликовали председатель Комитета конгрессмен-республиканец Майк Тернер и высокопоставленный член комитета, конгрессмен-демократ Джим Гаймс, это нужно сделать до конца этой недели.

По оценке ISW, постоянные задержки помощи от США ограничивают способность украинских войск проводить эффективные оборонительные операции. Это предоставляет оккупационной армии гибкость в проведении наступательных операций.

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