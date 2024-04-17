Комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи.

Комитет разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по Украине призвал конгрессменов срочно принять помощь Киеву.

Как говорится в заявлении, которое опубликовали председатель Комитета конгрессмен-республиканец Майк Тернер и высокопоставленный член комитета, конгрессмен-демократ Джим Гаймс, это нужно сделать до конца этой недели.

"Мы должны передать помощь Украине. Сегодня на секретном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять захватнической войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая", - отмечается в сообщении.

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Отдельное заявление с призывом принять законопроект о помощи Украине на этой неделе обнародовали и лидеры ряда комитетов Палаты представителей, члены Республиканской партии.

"Нет ничего, что было бы приятнее для наших противников, чем если Конгресс не примет важную помощь национальной безопасности. Спикер Джонсон разработал план, который усилит интересы национальной безопасности США в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. У нас нет свободного времени, когда дело касается нашей национальной безопасности. Нам нужно принять этот пакет помощи на этой неделе", - отмечается в заявлении.

Война в Украине - ситуация на фронте

По оценке ISW, постоянные задержки помощи от США ограничивают способность украинских войск проводить эффективные оборонительные операции. Это предоставляет оккупационной армии гибкость в проведении наступательных операций.

NYT писала, что ситуация на восточном фронте "значительно ухудшились за последние дни". Украинские военачальники говорят об этом публично. Оккупанты прилагали все усилия, чтобы использовать свое преимущество в живой силе и боеприпасах.

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