Задержки помощи от США препятствуют способности ВСУ адаптироваться к эволюции ударных комплексов противника.

Постоянные задержки помощи от США ограничивают способность украинских войск проводить эффективные оборонительные операции. Это предоставляет оккупационной армии гибкость в проведении наступательных операций.

Как сообщает ISW, эта динамика может привести к оперативно значимым успехам у врага в будущем. В то же время аналитики отмечают, что РФ и Украина участвуют в постоянной гонке инноваций и адаптации в сфере противовоздушной обороны, в которой Москва продолжает корректировать время, масштабы, состав и цели своих ударов, пытаясь проникнуть в систему воздушного щита Киева.

Эксперты объясняют, что значительные задержки в предоставлении военной помощи со стороны США уже привели к дефициту запасов зенитно-ракетных комплексов Украины и препятствуют ее способности адаптироваться к эволюции ударных комплексов противника.

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При этом ограниченное количество систем ПВО и перехватчиков заставляет Украину принимать сложные решения по распределению защиты между тыловыми и фронтовыми районами, оставляя фронтовые войска в значительной степени уязвимыми к российским воздушным атакам.

Как отмечают в ISW, Штаты могут быстро предоставить Украине системы противовоздушной обороны в объеме, необходимом для значительного улучшения возможностей.

Война в Украине - последние новости

Politico писал, что успех российских оккупационных войск в Часовом Яру поставит под угрозу безопасность остальных городов в Донецкой области.

"Если российским оккупантам удастся захватить этот город, они будут иметь возможность начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Эти города являются последним оплотом подконтрольной Украине части Донецкой области", - рассказал подполковник Назар Волошин.

По мнению Defense Express, РФ считает атаку под Бахмутом трамплином для летнего наступления.

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