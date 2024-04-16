На карту поставлено очень многое.

Атака Ирана на Израиль и война в Украине демонстрируют растущую слабость Запада в сдерживании угроз. Игнорирование этого может привести к распаду глобального порядка.

Об этом пишет британская журналистка Дебора Хейнс в статье для Sky News. Она указывает, что на Западе все чаще звучат призывы к быстрому перевооружению, поскольку Россия, Иран, Китай и Северная Корея наращивали военную мощь, пока европейские страны ее опустошали. Ракетно-дроновый удар Тегерана показал, что авторитарные государства становятся все более смелыми - его осуществили вопреки предупреждениям США и Великобритании.

Несмотря на то, что и Израиль и союзники сбили большую часть иранских ракет и дронов, такая защита требует огромного количества дорогостоящих боеприпасов противовоздушной обороны. Кроме того, нельзя гарантировать такую же эффективность в случае большего количества таких атак.

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"Источник в западных службах безопасности заявил, что готовность Тегерана одобрить такое значительное наступление является показателем того, что режим воодушевился слабостью Запада в отношении войны России в Украине, где российские войска медленно укрепляют свои позиции", - говорится в статье.

Если в начале полномасштабной войны Россия была унижена, когда украинская армия при поддержке западного вооружения оттеснила ее армию, то сейчас ситуация изменилась.

Путин поставил свою экономику на военные рельсы и активизировал производство техники и боеприпасов, одновременно закупая большие объемы боеприпасов у Иран и Северной Кореи. А страны Запады говорили жестко, но действовали очень медленной. Из-за этого у украинской армии возник серьезные дефицит вооружения, которым пользуется РФ.

"И этот шаг станет еще более опасным, если дефицит не будет быстро устранен. На карту поставлено очень многое. Неспособность союзников по НАТО позволить Украине противостоять российскому нападению будет не только разрушительной для Украины, но и станет новым доказательством другим авторитарным державам, таким как Пекин и Пхеньян, эффективности жесткой военной силы. Это, в свою очередь, может создать угрозу образу жизни каждого человека в любой свободной, либеральной демократии в мире", - говорится в статье.

Атака Ирана на Израиль: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 апреля Иран заявил о начале операции "Правдивое обещание" и запустил по Израилю большое количество ракет и дронов.

Таким образом Тегеран решил отомстить за убийство командира подразделения "Аль-Кудс" КСИР в Дамаске.

Армия обороны Израиля заявила, что вместе с силами союзников сбила почти все воздушные цели. Речь идет о 120 баллистических и 30 крылатых ракетах, а также о более чем 170 беспилотных летательных аппаратах.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил атаку на Израиль. Также он отметил, что Израиль не является членом НАТО, а это значит, что помощь в защите неба зависит не от 5 статьи Альянска, а от политической воли.

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