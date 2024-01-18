Сокращенное название аэропорта Кишинева на русском языке больше не будет появляться на картах полетов.

Международный аэропорт Кишинева 18 января отказался от старого трехбуквенного кода обозначения KIV, являющегося сокращением от русского названия Кишинева, и получил новый – RMO (Республика Молдова). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кишинева.

"С сегодняшнего дня, 18 января, международному аэропорту Кишинева присвоена новая аббревиатура и он будет отображаться в таблицах рейсов с кодом – RMO", – говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта отметили, что в случае проблем в процессе бронирования билета из-за изменения кода нужно контактировать с техподдержкой соответствующей авиакомпании.

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Как отметили в издании Newsmaker, многие аэропорты мира имеют трехбуквенный код, присваиваемый аэропортам Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Коды IATA используют авиакомпании, агентства по продаже авиабилетов, компьютерные системы бронирования для передачи информации, связанной с организацией коммерческой деятельности в сфере пассажирских авиаперевозок и взаимодействием различных предприятий в рамках этой коммерческой деятельности.

Аэропорт Кишинева-последние новости

Ранее сообщалось, что венгерский лоукостер Wizz Air обещал с декабря возобновить регулярные рейсы в Молдову, которые прекратил еще в марте из-за ситуации безопасности, связанной с обстрелами России по Украине.

В декабре 2023 года министр инфраструктуры Андрей Спину сообщил, что трехбуквенный код, используемый для обозначение аэропорта Кишинева, изменится на RMO. По его словам, сокращение названия Кишинева аббревиатура KIV на русском языке больше не будет появляться на картах полетов.

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