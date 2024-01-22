Ситуация стала более напряженной после последних учений российских военных.

Россия пытается использовать непризнанное Приднестровье с целью дестабилизации ситуации в Молдове. В частности, Кремль готовит информационную почву для оправдания своей эскалации в регионе.

Как сообщает Институт изучения войны, в конце 2023 года власти Молдовы обвинили российских миротворцев в многочисленных нарушениях. Так, они ненадлежащим образом использовали дроны во время учений, что вызвало информационную атаку со стороны прокремлевского военного блогера.

Члены молдавской делегации в Объединенной контрольной комиссии ОБСЕ во время заседания 18 января требовали провести расследование в отношении российских военных. Миротворцы использовали стрелковое оружие, БПЛА и имитационное оружие во время учений по отражению диверсионной атаки на миротворческую заставу в молдавской зоне безопасности в декабре 2023 года.

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Власти Молдовы заявили, что присутствие и использование российскими миротворческими силами этого оружия в зоне безопасности нарушает протоколы. При этом россияне не раскрыли должным образом некоторые из этих вооружений и беспилотников.

В ответ известный российский блогер обвинил Молдову в усилении давления на непризнанное Приднестровье из-за призывов к выводу миротворцев и экономического давления. По его словам, правительство страны наложило "двойные" пошлины на приднестровский бизнес, которые составляют примерно 16 млн долларов в течение неопределенного периода времени. Это якобы приведет к росту стоимости жизни в Приднестровье.

Как напомнили аналитики ISW, последние изменения в Таможенный кодекс Молдовы требуют от приднестровских предприятий платить ввозные пошлины, которые ранее квазиобразования платили только Тирасполю. Прокремлевский блогер возмутился, что это якобы поддерживает "силовую реинтеграцию" Приднестровья в состав Молдовы и что Россия должна готовиться к дальнейшей эскалации.

"Заявления связанного с Кремлем российского "военкора" и обвинения Красносельского, вероятно, являются частью информационной операции, направленной на дестабилизацию Молдовы, которая граничит с членом НАТО Румынией и оправдание любой будущей российской эскалации в регионе",-говорится в отчете ISW.

Ситуация в Приднестровье

Как известно, Приднестровская Молдавская Республика-это непризнанное самопровозглашенное государство на территории Молдовы.

В марте 2022 года ПАСЕ официально признала Приднестровье зоной российской оккупации.

Украинские военные неоднократно подчеркивали, что Россия географически не имеет возможности усилить свои силы в "ПМР", поэтому не сможет "открыть второй фронт" оттуда.

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