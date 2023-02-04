Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кишенев попал под влияние Запада, угрожая возможной эскалацией.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский прокомментировал вероятность полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Молдовы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кишенев попал под влияние Запада и обвинил лидера страны Майю Санду в стремлении к НАТО, а также в амбициях "объединиться" с Румынией. По словам Пионтковского, часто подобные мечты российского режима просто не совпадают с реальностью.

"Чтобы воспринимать такие угрозы серьезно, нужно чтобы Путин дошел до Приднестровья. Но что он собирался делать в феврале-марте-апреле (в отношении Украины - ред. УНИАН), а сейчас он мечтает о Бахмуте. Все таки разный уже масштаб", - отметил он.

Политолог считает, что руководство Кремля вместе с пропагандистами живут в своем отдельном "сумасшедшем доме". Подобными глупыми заявлениями они вызывают лишь ненависть к себе со стороны государств бывшего СССР.

Агрессивные заявления Кремля в отношении Молдовы

Чиновники Кремля все чаще стали позволять себе агрессивную риторику в отношении Молдовы на фоне опасений, что она сблизится с Западом. Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин угрожал Молдове "катастрофой" из-за ее сотрудничества с НАТО.

Такую истерику в России вызвало январское заявление лидера Молдовы Майи Санду. В частности, Санду допустила присоединение Кишенева к НАТО на фоне постоянной угрозы со стороны своего соседа РФ.

Ранее глава Службы разведки и безопасности Александру Мустяцэ заявил, что Россия планировала вторгнуться на территорию Молдовы в начале 2023 года. По его словам, реализация этих планов зависит от развития войны в Украине.

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