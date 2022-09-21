Объявление мобилизации в РФ мало что будет менять для Украины, полагает эксперт.

Объявление мобилизации в России, в принципе, является концом "специальной военной операции" в Украине.

Видимо, для того, чтобы оправдать мобилизацию, в РФ прибегли к риторике о якобы "ядерной угрозе" для России, рассказал немецкий политолог Андреас Умланд в эфире телемарафона.

"Ну это (мобилизация в РФ - Ред.), в принципе, конец "специальной военной операции", это переход тоже в российской риторике де-факто к войне и это меняет, я думаю, в первую очередь, для россиян состояние вот этого конфликта. Я думаю, для Украины это будет мало что менять…", - полагает эксперт.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска совершили полномасштабное вторжение в Украину, а Кремль назвал действия оккупантов "спецоперацией". Противники обстреливали военные и гражданские объекты, захватывали населенные пункты и издевались над гражданскими. Из-за противников было много разрушений, жертв и пострадавших.

Вторжение РФ в Украину осудил почти весь мир. Страны Запада начали активно помогать Украине деньгами и вооружением.

Армия Украины дает достойный отпор противнику и в конце августа пошла в контрнаступление. На нашей земле по состоянию на 21 сентября уже ликвидированы около 55 110 врагов.

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о начале в РФ частичной мобилизации. По его словам, призыву якобы подлежат только военные, которые находятся в запасе.

Путин также утверждал, что "в отношении России ведется ядерный шантаж". Примечательно, что именно сами российские власти не раз угрожали пустить в ход ядерное оружие.

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