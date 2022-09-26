Страны блока стремятся к скоординированному подходу к бегущим от мобилизации россиянам.

Европейская комиссия пересмотрит визовую политику в отношении россиян учитывая то, что они массово покидают свою страну после объявления мобилизации.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС встретились сегодня утром, чтобы обсудить скоординированный подход к россиянам которые бегут от мобилизации. Они согласились поручить комиссии обновить руководящие принципы по визовой политике в отношении России, учитывая "национальную безопасность" государств-членов", – написал Джозвяк.

Видео дня

Визовый бан для россиян

Как писал УНИАН, ранее в этом месяце Совет Евросоюза утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, что решение приведет к увеличение визового сбора до 35 евро, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению сроков оформления виз и строгих правил выдачи многократных виз.

При этом ряд стран, как Эстония, Латвия, Литва, Польша закрыли въезд российским туристам, разрешив его только в отдельных случаях (для дипломатов, диссидентов и т.д.).

После того, как 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о начале мобилизации на войну в Украине, россияне начали массово бежать из страны. По последней информации, страну покинули более 200 тысяч мужчин.

В связи с этим председатель Европейского Совета Шарль Мишель призвал европейские страны разрешить въезд россиянам, находящимся в опасности из-за своих политических взглядов.

Мнения среди лидеров стран Европы относительно того, стоит ли способствовать бегству россиян от мобилизации, разделились. Пока Чехия, Испания и Германия говорят о готовности открыть для них границы, Польша, Литва, Латвия и Эстония настаивают на том, что россияне должны оставаться в своей стране. Финляндия также извещала о намерениях ограничить въезд россиян на фоне того, что граждане РФ выбирали эту страну как один из основных маршрутов для бегства.

Вас также могут заинтересовать новости: