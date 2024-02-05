Отмечается, что обсуждение ведется на техническом уровне.

Страны "Большой семерки" и Европейский союз обсуждают план использования более 250 миллиардов долларов замороженных активов российского центрального банка в качестве залога для финансирования восстановления Украины.

Издание Bloomberg пишет, союзники Украины могли бы продать долговые обязательства, чтобы внести вклад в восстановление разрушенной войной страны, используя замороженные активы в качестве залога.

Сторонники этой идеи считают, что при любом урегулировании конфликта в соответствии с международным правом Россия будет обязана заплатить ущерб, нанесенный ее соседу. Если Россия откажется, можно будет предъявить претензии на замороженные активы.

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В настоящее время обсуждение ведется на техническом уровне, то есть политическое решение еще не принято. Один из собеседников сказал, что некоторые страны хотят действовать быстрее, чем другие.

"Большая семерка" обязалась заставить Россию заплатить за восстановление Украины и заморозить активы, находящиеся под санкциями, пока она этого не сделает. Несколько стран G-7, включая Францию и Германию, до сих пор сопротивлялись возможности полной конфискации замороженных активов из-за юридических проблем и потенциальных последствий для стабильности евро.

По словам одного из собеседников, план может предусматривать создание компании специального назначения, которая будет выпускать бескупонные облигации, обеспеченные залогом с правом требования. Будет создана иерархия обеспечения, в которой будут использоваться активы, хранящиеся в Euroclear, а также в банках.

Вариант использования активов в качестве залога, рассматривается как альтернатива. Россия поклялась юридически оспорить любую попытку ареста активов.

Любой шаг будет предпринят в дополнение к планам ЕС по применению налога на прибыль, полученную от замороженных активов центробанка. Хотя и медленно, но этот план продвигается. Подавляющее большинство активов, попавших под санкции, находятся в бельгийской клиринговой палате Euroclear, где они принесут 4,4 миллиарда евро в 2023 году, согласно финансовым результатам, опубликованным на прошлой неделе. Несколько российских компаний оспорили санкции, и в настоящее время ведутся судебные разбирательства.

Обсуждения сосредоточены на долгосрочных потребностях Киева и не связаны с усилиями по поддержке экономики Украины в ближайшей перспективе.

Помощь Запада Украине - последние новости

1 февраля ЕС выделил 50 млрд евро для Украины. Пакет, который призван стать опорой украинскому бюджету, выделяют на четыре года.

В то же время в США вопрос помощи Киеву до сих пор не решен. 4 февраля спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что на следующей неделе состоится голосование по законопроекту об ускорении выделения Израилю 17,6 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности – без поддержки Украины.

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