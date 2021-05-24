Среди прочего подписанные законы запрещают несогласованные митинги, а также разрешают властям приостанавливать работу электросвязи в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 24 мая, подписал три закона, которые вводят новые ограничения для работы СМИ, проведения массовых мероприятий, а также функционирования электросвязи в стране.

Сообщения о подписании этих документов опубликованы на официальном сайте главы государства.

Закон об электросвязи

Так, закон, который вносит изменения в законодательство об электросвязи, предусматривает, что в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности, государство может принимать меры по ограничению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи. А именно, власти могут ограничивать время и объемы их использования, менять режимы работы.

Кроме того, государству позволено приостанавливать функционирование сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи, то есть временно прекращать их работу.

Полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются оперативно-аналитическому центру при президенте, а невыполнение операторами электросвязи требований, согласно закону, будет являться грубым нарушением законодательства о лицензировании деятельности в области связи.

Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Закон о СМИ

Также Лукашенко подписал закон, изменяющий законодательство о средствах массовой информации.

Он расширил перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено. В частности, вводится запрет на:

размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации;

размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено.

Генеральный прокурор, прокуроры областей, города Минска получили право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, "направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности", а также другая информация, распространение которой "способно нанести вред национальным интересам".

Читайте такжеВ Беларуси заблокировали TUT.BY - один из крупнейших независимых информресурсовОграничить доступ к интернет-ресурсам, а также прекратить выпуск СМИ, согласно закону, можно на основании решения Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере, если она посчитает, что там размещены информационные сообщения, распространение которых способно "нанести вред национальным интересам".

Также наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформа. К примеру, в случае вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции СМИ, либо учредителю СМИ, либо владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений.

Кроме того, закон предусматривает меры, "направленные на минимизацию иностранного влияния на белорусский информационный рынок". Так, независимо от времени создания СМИ, их учредителями не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием.

Также журналистов СМИ можно лишить аккредитации, если они или юридическое лицо, на которое возложены функции редакции:

нарушили установленный порядок аккредитации

либо распространили сведения, "не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста",

либо совершили умышленное противоправное деяние в процессе профессиональной деятельности.

Закон закрепляет возможность ограничения доступа к копии интернет-ресурса, доступ к которому ранее был ограничен.

Основные положения документа вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

Закон о массовых мероприятиях

Лукашенко внес изменения и в законодательство о массовых мероприятиях.

Так, он исключил уведомительный порядок организации массовых мероприятий. После вступления закона в силу все массовые мероприятия должны проводиться исключительно на основании разрешения местных органов.

Читайте такжеПерехват самолета Беларусью: опубликован фрагмент переговоров диспетчера с пилотомТакже запрещается собирать, получать и использовать деньги либо другое имущество, выполнять какие-либо работы либо оказывать услуги, чтобы оплатить расходы из-за привлечения кого-то к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Вводится запрет освещать в режиме реального времени массовые мероприятия, проводимые с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе и на журналистов средств массовой информации.

Журналистам при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

Местные органы и органы внутренних дел получают право приостанавливать работу инфраструктуры (торговых объектов, объектов общепита, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования их участников.

Кроме того, закрепляется ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы своих руководителей и членов руководящих органов к организации и проведению массового мероприятия до получения разрешения на его проведение.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

Другие новые законодательные изменения в Беларуси

17 мая Лукашенко внес изменения в законы, регулирующие деятельность органов внутренних дел и ряда иных правоохранительных органов и военизированных организаций.

В частности, этот документ наделяет органы внутренних дел правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.

Кроме того, закон предусматривает, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за причиненный вред, если это осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.

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Автор: Катерина Комолова