В Вене состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, где обсуждалась широкомасштабная военная деятельность РФ возле украинских границ.

Временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан призвала Россию объяснить цель перемещения войск к границам Украины.

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Об этом американский дипломат сказала сегодня во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, стенограмма которого размещена на сайте миссии США при ОБСЕ.

ВВ частности, обращаясь к российской делегации, Остриан подчеркнула, что «широкомасштабная военная деятельность на границе или на территории соседней страны без какого-либо предварительного объяснения является дестабилизирующей, если принимать во внимание контекст и историю».

«Это ставит вопрос о намерении, и нам известно, что Украина не осуществляла шагов, которые можно рассматривать как спровоцировавшие такую реакцию. Мы вновь призываем Россию объяснить масштабы, структуру и цели такой деятельности», - сказала Остриан.

При этом дипломат заявила, что НАТО действует ответственно, прозрачно, взвешенно и открытым способом на фоне существенной неопределенности в регионе, вызванной российской деятельностью.

«Именно Москва должна ясно и немедленно снизить напряжение и сделать это прозрачно и достоверным способом, чтобы можно было проконтролировать. Если у России существует обеспокоенность по поводу войск НАТО или США в Европе, она должна воспользоваться надлежащими положениями Венского документа, чтобы обратиться с запросом о дополнительной информации», - пояснила она.

Остриан добавила, что помощь для Украины предоставляется законным и прозрачным образом, а также соответствует праву Украины на самозащиту.

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Автор: Виталий Саенко