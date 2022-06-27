"Как в случае со Сталиным, так и в случае с Путиным, это политическое решение, последствия которого вполне предсказуемы", - считает Тимоти Снайдер.

Американский историк и писатель Тимоти Снайдер описал войну в Украине как колониальную, когда одна страна становится чудовищем, пытаясь возродить свое "имперское величие" и вернуть колонии. Также профессор Йельского университета обратил внимание на продовольственную безопасность в мире.

52-летний специалист по истории Восточной Европы на Global Media Forum в Германии рассказал о намерениях Путина. Снайдер уверен, что кремлевский диктатор сделает все, чтобы в мире начался голодомор.

"Голодомор в Украине 1932-1933 годов был "колониальным голодом". Это была попытка центра захватить периферию. А эта катастрофа стала источником вдохновения для Гитлера. Одной из основных причин, по которой Гитлер начал войну, было желание завоевать Украину и установить контроль над ее плодородными землями. Причина, по которой он решился на это, заключалась в этом. Он видел, что подобное удалось Сталину", - сказал Снайдер.

Историк провел параллели с 2022 годом.

"Россия вторглась в Украину. Это, в том числе и попытка уничтожить украинскую экономику. А экономика Украины сейчас по-прежнему основана на сельском хозяйстве и экспорте сельскохозяйственной продукции. Поэтому часть усилий по уничтожению Украины включает блокаду украинской торговли. Она включает уничтожение и воровство украинских сельскохозяйственных культур и блокаду украинских портов российским флотом, что препятствует экспорту украинских пищевых продуктов", – объясняет Снайдер.

"Как в случае со Сталиным, так и в случае с Путиным, это политическое решение, последствия которого вполне предсказуемы. Если Украина будет в блокаде, то мир будет голодать. Это было заранее известно", - добавил профессор.

Снайдер убежден, что РФ - это отсутствие рациональности, их фантомные боли возродить империю провалятся. Украина, по мнению историка, имеет все шансы одержать победу в войне.

Ранее Снайдер обосновал тезис, почему Россия - фашистское государство.