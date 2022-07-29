По данным МЭА, потребление угля в Европейском союзе в этом году вырастет на 7%.

По данным Международного энергетического агентства, мировое потребление угля в этом году достигнет рекорда, установленного в 2013 году, поскольку европейские экономики работают над сохранением запасов природного газа.

Спрос на уголь растет, даже несмотря на то, что страны стремятся сократить выбросы углерода в ближайшие годы, что потребует ограничения использования наиболее загрязняющего окружающую среду ископаемого топлива, пишет Bloomberg.

По данным МЭА, потребление угля в Европейском союзе в этом году вырастет на 7%, поскольку страны-члены экономят дефицитные поставки газа. Ожидается, что высокий спрос сохранится во второй половине года после того, как ряд стран ЕС продлил срок службы угольных электростанций или вновь открыл другие для защиты энергоснабжения. Страны пытаются экономить газ на зиму, поскольку российские потоки становятся все более неопределенными.

Повышение потребления связано с тем, что цены на уголь достигли рекордно высокого уровня, а надвигающийся запрет ЕС на импорт из России усилит давление на предложение.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на поставки газа из России больше нельзя полагаться.

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