Такие заявления звучат в соответствии с новым европейским регламентом о 15-процентном сокращении потребления газа.

Добавив энергосбережение и новые поставки во второй половине 2024 года, Италия будет полностью независима от поставок российского газа.

Об этом заявил министр экологического перехода Роберто Чинголани во время пресс-конференции, на которой он подвел итоги энергетической ситуации в стране, сообщает ANSА.

"В краткосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы преодолеть зиму 2022-2023 годов за счет плана диверсификации, заполнения складских площадей и плана энергосбережения", - пояснил министр.

"В соответствии с новым европейским регламентом о 15-процентном сокращении потребления газа установлено, что программы экономии, предшествующие постановлению, засчитываются в 100%. Также исходя из этого, для Италии речь пойдет об экономии 7%, примерно 55 миллиардов кубометров, что равно примерно 4 миллиардам кубометров в год", - заявил Чинголани.

Напомним, "Газпром" сократил поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток-1".

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