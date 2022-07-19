Немецкий канцлер Олаф Шольц сократил военную поддержку Украины, несмотря на обещания нарастить их.
Об этом пишет авторитетная немецкая газета Welt.
21 июня федеральное правительство опубликовало список вооружения для Украины, но с тех пор его трижды обновляли и дополняли новыми товарами. По данным Welt, в течение последних трех недель Украина получила две поставки из Германии: 42 тысячи сухпайков и 102 небронированные автомашины.
Оппозиция резко раскритиковала отсутствие дальнейших поставок. "Публичные слова и действия в федеральном правительстве резко отличаются. Это позор. Демонстративное нежелание федерального правительства поставлять оружие наносит ущерб репутации Германии. Коалиция закрывает глаза на то, что сейчас демократия и свобода отстаиваются именно на востоке и юге Украины", - заявил один из лидеров фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай.
Последнее значительное количество вооружения из Германии Украина получила четыре недели назад. 21 июня в Украину прибыли семь самоходных гаубиц, обещанных Киеву в начале мая. Они были доставлены 28 июня вместе с новыми боеприпасами, еще 5000 шлемов, оборудованием для борьбы с дронами и запасными частями для автомобилей.
"До этого федеральное правительство уже сократило объем своей военной поддержки до минимума. Как видно из открытых инвентарных списков, с 30 марта до середины июня в Украину прибыли лишь наименьшее оборудование. Это радиостанции, ручные гранаты, детали пулеметов, детонационные шнуры", - пишет газета.
В издании также напомнили, что Киев по собственной инициативе закупил оружие у Германии. Речь идет о 2900 единиц противотанкового оружия RGW 90 Matador.
Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны ФРГ заявили, что в Бундесвере ФРГ заканчиваются ресурсы для оказания военной помощи Украине.