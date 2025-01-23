Президент США неоднократно говорил о том, что завершение войны является одним из его приоритетов.

Новый президент США Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании обещал завершить войну в Украине всего за 24 часа после прихода к власти. Тем не менее ему пришлось осознать то, что положить конец этому конфликту - не самая простая задача, пишет The Times.

В издании отметили, что в своей инаугурационной речи Трамп не упоминал Украину. Несмотря на это, президент США неоднократно говорил о том, что завершение войны является одним из его приоритетов.

Сейчас администрация Трампа обещает выполнить менее амбициозное обязательство - завершить войну за несколько месяцев. В издании подчеркнули, что более реалистичный график признает тот факт, что даже американская мощь имеет свои пределы в конфликте.

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Отмечается, что ни Украина, ни Россия не собираются сдаваться после огромных потерь на войне. Даже смена руководства Белого дома не изменит этого.

Президент США заявлял, что "не хочет навредить России" и говорил о своей "любви к русскому народу". Он подчеркнул, что если не получится договориться с Москвой, то ему придется ввести дополнительные санкции против РФ и ее союзников.

В издании подчеркнули, что санкции могут распространится на Китай и Индию, которые являются основными получателями российский энергоносителей. Параллельно с этим для Москвы растет угроза увеличения военной помощи Украине. Об этом говорил Роберт Уилки, советник Трампа.

Несмотря на то, что Россия пытается скрыть свои экономические проблемы, довольно очевидно, что они есть, считают в издании. Ложные официальные данные не могут скрыть реальную инфляцию в 16-30% и огромную нагрузку на государственные финансы, о чем свидетельствует сокращение пособий ветеранам войны.

В это время Зеленский не хочет снижать мобилизационный возраст до 18 лет, несмотря на давление со стороны американских союзников, напомнили в издании. Журналисты отметили, что такое изменение в призыве может стать политически фатальным.

В издании подчеркнули, что мирный план Трампа, вероятнее всего, не обойдется без территориальных уступок. Для Украины это может означать фактическую сдачу пятой части ее территорий. В обмен на это Киев получит западные гарантии безопасности.

Чтобы мирный план Трампа сработал, необходимо разместить в Украине американские и европейские войска, заверили в издании. Для Путина это может стать стратегическим поражением, но ему удастся сохранить себя.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Когда новый президент США Дональд Трамп поймет, что российскому диктатору Владимиру Путину надо "дать по морде", тогда пойдет нормальный процесс переговоров. Украинский дипломат отметил, что с главой РФ надо вести диалог с позиции силы.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему переговоры с РФ в Стамбуле провалились. По его словам, РФ хотела, чтобы Украина полностью избавилась от своего дальнобойного оружия и выдвинула ультиматум.

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