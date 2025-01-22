По словам Зеленского, Россия хотела, чтобы Украина полностью избавилась от своего дальнобойного оружия.

Во время переговоров в Стамбуле Россия потребовала у Украины, чтобы главой страны стал пророссийский экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью с представителями Международного медиасовета.

Он подчеркнул, что РФ также требовала, чтобы Донбасс полностью перешел под контроль Москвы, а Украина должна признать это, внеся поправки в Конституцию. Еще одним требованием России было уменьшение численности украинской армии до 50 тысяч человек и голосование за нейтральный статус страны. Отдельно упоминалось то, что русский язык должен стать государственным.

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Помимо этого во время переговоров в Стамбуле российская сторона хотела, чтобы Украина ликвидировала все свое оружие с радиусом действия более 20 километров.

"Нет никаких турецких переговоров, а только ультиматум от убийцы, фамилия которого - Путин", - прокомментировал Зеленский требования Москвы.

По словам президента, Беларусь и Турция хотели повлиять на ход переговоров, но Россия все испортила своими требованиями.

"Поэтому мы не можем сказать, что у нас были какие-то переговоры, поскольку все три раза были ультиматумы от Путина", - резюмировал Зеленский.

Переговоры о завершении войны в Украине - важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда юридически не признает оккупированные территории российскими, даже если за это будут выступать все ее союзники. Он подчеркнул, что переговоры о завершении войны нельзя начинать без Киева.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин говорил о готовности к переговорам с США о войне, но при условии капитуляции Украины. Диктатор подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно базироваться на "устранении первопричин" конфликта.

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