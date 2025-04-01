Это связано с вопросом членства Украины в НАТО.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США не учитывают "главное требование" России по обеспечению мира в войне с Украиной, поэтому РФ "не может принять" американские предложения в нынешнем виде, цитирует Newsweek.

"Мы не услышали от Трампа сигнала Киеву прекратить войну. Все, что мы имеем сегодня, - это попытка найти определенную схему, которая бы позволила сначала достичь прекращения огня, как это задумано американцами. А потом перейти к каким-то другим моделям и схемам, в которых, насколько мы можем судить, сегодня нет места для нашего главного требования, а именно - решения проблем, связанных с первопричинами этого конфликта", - отметил Рябков в интервью российскому журналу "Международные отношения".

В Newsweek напомнили, что некоторые члены НАТО являются бывшими советскими республиками, поэтому они рассматривают альянс как важную гарантию защиты от российской агрессии, к такой защите стремится и Украина. Однако для Кремля присоединение Украины к НАТО является красной линией, ведь РФ рассматривает альянс как угрозу своей безопасности.

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"Это абсолютно не так, и это должно быть преодолено. Мы очень серьезно относимся к моделям и решениям, которые предлагают американцы, но мы не можем принять все это так, как есть. У нас, безусловно, есть глубоко и тщательно продуманный набор собственных приоритетов и подходов к этой теме, который прорабатывается и отрабатывается, в том числе и нашей переговорной командой на последних переговорах с американцами в Эр-Рияде", - добавил Рябков.

Мирные переговоры по Украине - последние новости

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп недоволен и Зеленским, и Путиным относительно их комментариев относительно окончания войны в Украине. По ее словам, американская сторона продолжает очень настойчиво работать над этим.

"Президент прилагает невероятные усилия для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, и он выразил свое недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон этого конфликта. Он выразил то, что, по его мнению, должно произойти для того, чтобы этот конфликт завершился", - сказала она.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал главную проблему в переговорах США и РФ по Украине. Он считает, что такие переговоры "противоречат канонам дипломатии".

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