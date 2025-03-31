У президента не уточнили, какие именно заявления его возмущают.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп недоволен заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского и кремлевского правителя Путина.

Об этом в комментарии журналистам сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос, насколько Трамп уверен, что ему удастся заключить мирное соглашение. Она заверила, что американская сторона продолжает очень упорно работать над этим:

"Президент прилагает невероятные усилия для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, и он выразил свое недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон этого конфликта. Он выразил то, что, по его мнению, должно произойти для того, чтобы этот конфликт завершился".

Переговоры о прекращении огня

Несмотря на постоянные призывы Трампа, достичь полного прекращения огня в Украине пока не удалось. Путин хочет, чтобы на это время западные партнеры прекратили помогать Украине, а в самой стране остановили мобилизацию. Киев согласился на полное прекращение огня, однако не начнет его сам.

Видео дня

На днях американский президент выразил недовольство Путиным из-за отсутствия прогресса в переговорах. Он пригрозил ввести новые экономические санкции против России, в частности 25% пошлины на импорт российской нефти, если не будет достигнуто соглашение.

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